باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت فوتبال درباره عملکرد تیم ملی امید در مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا اظهار کرد: برد برابر تیمهای ملی هنگ کنگ و گوام شگفتی نیست و باید این ۲ تیم را میبردیم. روانخواه بازیکنانی انتخاب کرده که همه آنها آماده بودند و در خدمت باشگاه خود بودند. فاکتور مثبت این تیم ملی امید در این است که مثل سالهای گذشته نیست و تمام بازیکنان را در اختیار دارند. ما این ۲ بازی را برای گرفتن امتیازات کامل به زمین مسابقه رفتیم که ۶ امتیاز کامل را گرفتیم، اما در بازی با امارات عیار تیم ملی امید مشخص میشود. ما هنوز خط دفاعمان در این ۲ بازی شناخته نشده است. هر چند دقایقی در بازی با گوام تحت فشار قرار گرفتیم و نباید تیمی را دستکم بگیریم.
او افزود: بالانس تیمی را هنوز روانخواه پیدا نکرده است و نمیداند پلن یک و ۲ خود را چه وقت اجرا کند و در ۲ بازی اخیر دقایقی از بازی سپری شد تا به گل برسیم. این نشان میدهد که ما برای زدن گل عجله میکنیم و میتوانیم گل بزنیم، چون انصافا خط حمله مان خوب است و مهاجمان ضربات آخر را میتوانند خوب استفاده کنند. به هر حال باید ببینیم تیم ملی امید جلوی امارات چطور بازی میکند و اگر از مرحله گروهی صعود کنیم که باید این اتفاق بیفتد آنجا عیار تیم ملی مشخص میشود و کار سخت روانخواه در مرحله بعد است. شانس روانخواه این بوده که این بازیها در فیفا دی بوده است.
او افزود: من هم بازیکن تیم ملی امید بودم و حسن حبیبی هم مربی مان بود و دیگر آن تیم ملی امید را نخواهیم دید، چون ما جزو برترین بازیکنان باشگاهی بودیم و حبیبی ما را به خوبی هماهنگ کرد. ما هم اردوی خارجی و زمان تمرین زیادی نداشتیم. تیمهای رده پایه به خصوص تیم ملی امید برای فدراسیون فوتبال معنی ندارد و فقط ما میخواهیم سهمیه جام جهانی را بگیریم. تیم ملی نوجوانان ما که به جام جهانی رفتند رها شدند و اکنون معلوم نیست، کجا هستند؟
داداش زاده درباره انتخاب نیمکت فنی تیمهای پایه را چطور ارزیابی میکند، گفت: انتخاب سلیقهای است و روی شایستگی و توانمندی نیست. من اسم سرمربی تیم ملی نوجوانان را تا الان نشنیدم که برای هدایت این تیم انتخاب شده است. تارقلی زاده فرد پرافتخار و مهم در جامعه فوتسال است و ایشان در آسیا هم کرسی دارد و حرفهایی برای گفتن برای جامعه فوتسال دارد. آقای تارقلی زاده! اصلا شما داداش زاده را میشناسید و اصلا سیستم فوتبال را میتوانید تشخیص بدهید. ارمغان احمدی سرمربی جدید تیم ملی نوجوانان سابقه هدایت تیم سپاهان را در مسابقات کافا داشته است. احمدی مربی جوانی است و هزینه کرده و مدرک مربیگری گرفته است، ما ایشان تجربه چندانی ندارد.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی ایران برابر تاجیکستان مساوی کرد، گفت: واقعیت را باید بپذیریم که همه کشورها رشد و ترقی کردند و ما داریم برعکس میرویم. بازیکنان جدیدی که انتخاب شدند این نتیجه اش میشود و از قلعه نویی خرده بگیریم که چرا بازیکنان جدید انتخاب کرده و چرا با همان بازیکنان قبلی به مسابقات کافا نرفته است. در بازی اول دیدیم که چند بازیکن قدیمی نبودند و بالانس تیم مشکل داشت. یکسری از بازیکنان هم تیم ندارند، اما در تیم ملی حضور دارند. من فکر میکنم در بازی دوم اسم در زمین مسابقه بوده تا بازیکن باشد. سن بازیکنان بالا است و توقع آن بازی قبلی را نباید از اینها داشت و توقعی که مردم از این بازیکنان داشتند را دیگر ندارند. من فکر میکنم الان بازیکنان برای رکورد زدن بازیهای ملی شان به تیم ملی میآیند و برای بازی کردن نمیآیند. من از قلعه نویی برادرانه درخواستی دارم چرا که تیم ملی برای ما نیست و برای مردم است. آقای قلعه نویی! خانه تکانی و کار تاریخی کرده و نصف این بازیکنان را بیرون کنید. از همین بازیکنان تیم ملی امید، بازیکن برای جام جهانی انتخاب کنید. شاید همین بازیکنان فعلی به قلعه نویی اجازه ندهند روی نیمکت تیم ملی باشد. واقعیت فوتبال است. الان بازیکن، مربی و مدیرعامل انتخاب میکند و در تیم ملی فوتبال هم به این صورت شده است. زمان ما این طور نبود.
داداش زاده درباره اینکه باند بازی در تیمهای ملی فوتبال هنوز ثابت نشده است، گفت: مثلا کمیته اخلاق میگوید که باند بازی را در تیم ملی ثابت کنید. به هر حال من هیچ وقت بد فوتبال را نخواستم و این یک واقعیت است. اگر ما با همین تیم ملی به جام جهانی برویم اتفاقات بدی خواهد افتاد که یک عمر پشیمانی دارد. اگر قلعه نویی را عوض کنیم و مربی خارجی بیاوریم به طور حتم مربی جدید ۴ سال فرصت میخواهد و باید بازیکن سازی کند. به نظرم یک مربی تاپ برای تیم ملی فوتبال بیاورند و ۲ دوره از جام جهانی بگذریم، اما بعد از آن با افتخار به جام جهانی برویم. اگر قرار است قلعه نویی را کنار بگذارند یک مربی تاپ بیاورند. اگر قرار است قلعه نویی به جام جهانی برود قطعا او را برمی دارند، اما اگر میخواهند به جام جهانی با همین کادر فنی بروند با بازیکنان جوان بروند تا تجربه کسب کنند و افتخارش برای فوتبال کشورمان است. اما اگر قرار است آقایان رکورد بازی هایشان را در تیم ملی بزنند همین میشود و نباید انتقاد کنیم و حرص بخوریم و همه چیز را عالی بدانیم.
داداش زاده درباره وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس بیان کرد: تا قبل از بازیها انتقاداتی از رضا درویش داشتیم، اما بعد از آن هاشمیان بیان کرد که من بازیکنانم را جذب کردم. سرخپوشان منطقی یارگیری کردند، اما در خط دفاع آسیب پذیر هستند. درویش از جنس ما هست و یک روز طرفدار بود و اکنون مدیرعامل شده است. به نظرم باید از وحید امیری در جشن روز هوادار دعوت میکردند. امیری باید با اقتدار از پرسپولیس جدا میشد. باز هم میگوید که کارتال را از پرسپولیس فراری دادند، اما هیچ کس پاسخگو نیست. اگر پرسپولیس نتیجه نمیگیرد به خاطر مشاورههایی هست که به درویش دادند.
او در پایان گفت: من از استیلی دلخور هستم که او آمد به پرسپولیس کمک کند، اما متاسفانه جدا شد. کمیته فنی تشکیل داد که اعضایش از جنس فوتبال بودند، اما آنها نمیآیند از استیلی دفاع کنند و او متهم اصلی شده است. استیلی آمده و گفته که من لیست ندادم، اما او لیست را داده است. فخریان نباید لطمه بخورد و اسناد مشخص است و ما باید با مردم صادق باشیم.