هزاران صهیونیست شنبه شب با برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل، خواستار توقف جنگ علیه غزه و تلاش برای آزادی اسیران صهیونیست شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه الجزیره گزارش داد، هزاران صهیونیست به خیابان‌های تل‌آویو آمدند و از مقامات رژیم اسرائیل خواستند تا جنگ در نوار غزه را متوقف و برای آزادی اسیران صهیونیست در غزه تلاش کنند.

تظاهرکنندگان همچنین به برنامه‌های اشغال شهر غزه، جایی که ارتش رژیم اسرائیل مدعی است که آخرین سنگر حماس است، اعتراض کردند.

بر اساس گزارش الجزیره، معترضان صهیونیست با سردادن شعارهایی، معتقد بودند که چنین عملیاتی می‌تواند جان گروگان‌های (اسیران صهیونیست در غزه) باقی‌مانده در غزه را به خطر بیندازد.

همچنین برخی رسانه‌های فلسطین از برگزاری تظاهرات صد‌ها نفر از صهیونیست‌ها در مقابل خانه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در قدس اشغالی خبر دادند.