حداقل یک کودک فلسطینی در هر ساعت به دست رژیم صهیونیستی شهید شده است

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان «کودکان را نجات دهید» به آخرین دادههای منتشر شده توسط دفتر رسانهای دولت غزه استناد کرد که نشان میدهد حداقل ۲۰ هزار کودک یا حدود ۲٪ از کل تعداد کودکان در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ شهید شدهاند.
گزارش این سازمان نشان میدهد که حداقل ۱۰۰۹ کودک زیر یک سال شهید شدهاند و تقریباً نیمی از این کودکان (۴۵۰ نفر) در طول جنگ متولد و شهید شدهاند.
طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، حداقل ۴۲ هزار و ۱۱ کودک در جنگ زخمی شدهاند. در همین حال، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد گزارش داد که حداقل ۲۱۰۰۰ کودک به طور دائم معلول شدهاند، در حالی که هزاران نفر دیگر همچنان مفقود هستند یا گمان میرود که زیر آوار دفن شدهاند.
سازمان «کودکان را نجات دهید» همچنین اعلام کرد که با گذشت نزدیک به ۲۳ ماه از جنگ، جان کودکان بازمانده روزانه در معرض خطر است و پیشبینی میشود که قحطی میتواند در هفتههای آینده در نوار غزه گسترش یابد. بیش از یک میلیون نفر، که تقریباً نیمی از آنها کودک هستند، با گرسنگی فاجعهباری روبهرو هستند که «بدترین سناریو در مرحله ۵ طبقهبندی یکپارچه امنیت غذایی» است.
طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، حداقل ۱۳۲۰۰۰ کودک زیر پنج سال به دلیل سوءتغذیه حاد در معرض خطر مرگ هستند و حداقل ۱۳۵ کودک تاکنون بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
این سازمان اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی بمباران نوار غزه را تشدید کردهاند، ۹۷٪ مدارس و ۹۴٪ بیمارستانها را ویران کردهاند و کودکانی را کشتهاند که هفت برابر بیشتر از بزرگسالان در معرض مرگ ناشی از جراحات انفجار هستند.
منبع: ایسنا