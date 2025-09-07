هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ کدام از نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، تاکنون رد یا تأیید قطعی نشده‌اند و مسئولیت انتشار هرگونه گمانه‌زنی درباره نتایج نهایی بر عهده منتشرکنندگان چنین اخبار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور به این شرح است:

بسمه تعالی

ضمن عرض سلام و احترام خدمت جامعه فرهیخته پزشکی و کادر درمانی کشور

در برابر اظهارات تعدادی از همکاران در فضای مجازی، بر خود لازم می‌دانم چند نکته را اعلام نمایم:

۱. طبق جدول زمان‌بندی هیأت اجرایی مرکزی، زمان اعلام تأیید یا رد صلاحیت نهایی کاندیدا‌های هیأت مدیره نظام پزشکی، تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ می‌باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی، تأیید یا رد صلاحیت نهایی هیچ‌یک از کاندیدا‌های محترم اعلام نگردیده است و مسئولیت ظن هرگونه رد و تأیید صلاحیت بر عهده نامزد‌ها و یا منتشرکنندگان آن می‌باشد.

۲. در بررسی صلاحیت کاندیدا‌های محترم این دوره، تعداد ۶،۶۳۵ نفر داوطلب ثبت‌نام نهایی نموده‌اند که حدود ۴ درصد از آنان در مرحله اول، صلاحیتشان احراز نگردیده است. در مقابل، ۹۶ درصد از داوطلبان در مرحله نهایی تأیید صلاحیت قرار دارند. این آمار تا این لحظه در مقایسه با دوره‌های قبل قابل مقایسه نبوده است و این در حالی می‌باشد که افرادی که صلاحیت آنان احراز نشده است، در حال حاضر مراحل اداری بررسی در هیأت نظارت مرکزی را طی می‌کنند.

۳. هیأت مرکزی نظارت تمام تلاش خود را جهت حفظ حقوق داوطلبین، فارغ از نگاه‌های سیاسی و حزبی، به کار خواهد بست و سعی بر آن است افرادی وارد رقابت انتخاباتی نظام پزشکی شوند که شرایط مصرح در قانون را داشته باشند. بدیهی است این هیأت تحت تأثیر فضاسازی‌ها و فشار‌های سیاسی از هیچ مرجعی قرار نخواهد گرفت؛ لذا از همه همکاران محترم درخواست دارم حفظ اخلاق و حرمت جامعه پزشکی را سرلوحه خود قرار دهند؛ همچنان‌که هیأت نظارت نیز خود را مکلف به رعایت اخلاق، عدالت و انصاف می‌داند.

در پایان از زحمات تمامی اعضای هیأت‌های نظارت و اجرایی مرکزی و شهرستان‌ها در برگزاری انتخابات نهمین دوره نظام پزشکی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم؛ و من الله التوفیق

دکتر سید محمد جمالیان

رئیس هیأت نظارت نظام پزشکی کشور

