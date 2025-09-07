منابع خبری از حمله مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام خبرگزاری «سما» فلسطین، منابع لبنانی گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دو حمله هوایی به منطقه «المعلّیه» در شهرستان صور واقع در جنوب لبنان انجام دادند.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب نیز منطقه‌ای در جنوب لبنان را بمباران کرد که در نتیجه آن ۵ لبنانی شهید شدند.

گفتنی است حملات پهپادی رژیم اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره این رژیم تبدیل شده و این در حالی است که دولت لبنان در داخل این کشور بر خلع سلاح حزب الله تاکید دارد.

در همین خصوص جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند روز قبل، رشته حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند.

با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و آتش بس را نقض می‌کند.

در همین راستا، شیخ نعیم قاسم دبیرکل جزب الله لبنان نیز در یکی از تازه‌ترین سخنرانی‌های خود تأکید کرد که رژیم اشغالگر بیش از ۳۷۰۰ بار توافق آتش‌بس را نقض کرده است.

منبع: مهر