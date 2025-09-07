دختران ساندا و تالو تیم ملی ووشو کشورمان در چهارمین روز مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی برزیل به ۴ مدال خوشرنگ طلا دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از صبح شنبه به وقت محلی (۶ سپتامبر) به میزبانی برازیلیا آغاز شد که نمایندگان ساندا و تالو کشورمان به ۲ مدال رنگارنگ دست یافتند.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف بیسلطان کسکنف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی رسید. پناهی پیش از این مبارزان ازبک و هندی را از پیش رو برداشته بود.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف دیوید واردانیان از ارمنستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی رسید. محرمی پیش از این مبارز اوکراینی را شکست داده بود.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف علی عبدالخلیکف از روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی رسید. محمدسیفی پیش از این مبارز فرانسوی را شکست داده بود.

در مرحله نیمه‌نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف وی‌جین لی از هنگ‌کنگ رفت و در یک مبارزه نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به مدال برنز جهان دست یافت. موسوی پیش از این مبارزان تونسی و برزیلی را از پیش رو برداشته بود.

در اجرای نوبت صبح تالو در فرم چیانگ‌شو، زهرا کیانی به‌عنوان نفر آخر روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۲۷ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ در جایگاه نخست قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ ووشو ایران به مدال طلا دست یافت تا تاریخساز شود. نماینده اندونزی با کسب ۹.۷۵۶ امتیاز مدال نقره و نماینده ویتنام نیز با کسب ۹.۷۴۶ امتیاز مدال برنز گرفت.

در نوبت عصر نیز مسابقات ادامه یافت و ۳ مدال خوشرنگ طلا و ۳ فینالیست در ساندا داشتیم. در فینال مبارزات ساندا بانوان در نوبت عصر، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف سوده‌ناز گولی از ترکیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی و مدال طلا دست یافت. دریایی برای صعود به فینال از سد مبارزان مکزیکی و ایتالیایی گذشته بود.

در فینال مبارزات ساندا بانوان در نوبت عصر، سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف روی‌پینگ چن از چین رفت که با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان برمودایی و تونسی گذشته بود.

در فینال مبارزات ساندا بانوان در نوبت عصر، شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف شی وانی از هند رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقتدرانه به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان مصری و آمریکایی گذشته بود.

در مرحله نیمه نهایی مبارزات ساندا، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف ژاندر آلیپیو از فیلیپین رفت و در یک بازی برتر با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و فینالیست شد. پناهی پیش از این مبارزان ازبک، هند و قزاقستان را از پیش رو برداشته بود.

در مرحله نیمه نهایی مبارزات ساندا، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف ترونگ وان چونگ از ویتنام رفت و در یک مبارزه نفسگیر با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و فینالیست شد. محرمی پیش از این مبارز اوکراینی و ارمنستانی را شکست داده بود.

در مرحله نیمه نهایی مبارزات ساندا، محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف ژوائو انتونیو ده‌اولیویرا از کشور میزبان رفت و در حالی که جو سالن کاملا به سود حریف بود، در یک مبارزه برتر حریف برزیلی را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و به فینال راه یافت. محمدسیفی پیش از این مبارز فرانسوی و روسی را شکست داده بود.

همچنین در مسابقات نوبت عصر تالو و در فرم نن گوئن مصطفی حسن زاده و شاهین بنی طالبی در یک گروه ۴٠ نفره رقابت کردند و در پایان حسن زاده با امتیاز ۹.۷۰۰ و بنی طالبی با امتیاز ۹.۵۸۶ به ترتیب ششم و هشتم شدند. در این فرم نمایندگان هنگ کنگ، تایپه و برونئی در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

