باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمیدرضا علی عسگری بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌و‌گو باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان اظهار کرد: با وجود انتقاداتی که به تیم پرسپولیس شد، اما نتایج بدی نگرفته است. تیم سپاهان را در اصفهان شکست دادیم و از تیم فجر شهید سپاسی در بازی اول هم توانستیم یک امتیاز بگیریم و بازی باخته را در دقایق پایانی مساوی کردیم و این روند می‌تواند خوب باشد.

رفتار خوبی با وحید امیری نشد

علی عسگری درباره اینکه نحوه جدایی با وحید امیری را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بله، رفتار خوبی با امیری نشد و این یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ایران است، که متاسفانه وجود دارد و باید با احترام بیشتر و منصفانه‌تر با امیری برخورد می‌شد. امیری بازیکن خوبی است و امیدوارم شرایطش خوب باشد و اتفاقات خوبی برایش رخ بدهد. او بازیکن قدرتمندی است و به نظرم می‌تواند بهترین اتفاقات برایش بیفتد.

فعلا نمی شود درباره قضیه فخریان قضاوت کرد

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه پرداخت پول رضایت نامه برای جذب مجتبی فخریان در حالی صورت گرفت که او قراردادی با شمس آذر نداشته است، گفت: من یکسری حرف‌ها شنیدم، اما اظهارات دقیق را نمی‌دانم. فعلا نمی‌شود قضاوتی درباره این موضوع کرد. اگر چنین بحثی وجود دارد که کارتال برخی از بازیکنان را نمی‌خواسته است، جای تحقیق دارد تا ببینند اصل این قضیه چه چیزی بوده است. بستگی به این دارد که جزییات این اخبار تایید شود و بعد درباره اش قضاوت کنیم و اگر چنین چیزی باشد باید پیگیری شود که چرا چنین اتفاقاتی در باشگاه پرسپولیس رخ داده است.

درویش باید در رفتارش تجدید نظر کند

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد رضا درویش را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من شخصا با درویش نمی‌توانم ارتباط خوبی بگیرم و با ادبیاتش و لحن صحبت کردنش و پرستیژ به عنوان مدیرعامل باشگاه بزرگ پرسپولیس مشکل دارم و او باید در رفتارش تجدید نظر کند. اما درویش در این چند سال آمار خوبی داشته و چند قهرمانی پشت سرهم داشته است. البته امسال می‌توانست بهتر کار کند و باید ببینیم شرایطش به کجا می‌رسد.

با میانجیگری می‌شود محرومیت افشین پیروانی را لغو کرد

او درباره اینکه محرومیت ۶ ماه افشین پیروانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من هم شنیدم و به نظرم محرومیت الکی و بیخودی است. پیروانی برای اینکه اعتراض خود را نشان بدهد به جلسات کمیته اخلاق نرفته است، اما من حس می‌کنم با میانجیگری و صحبت با کمیته اخلاق می‌توانند این محرومیت را لغو کنند و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

پرسپولیس باید در خط حمله تقویت شود

علی عسگری درباره اینکه تیم پرسپولیس نیاز به بازیکن ندارد، بیان کرد: به نظرم پرسپولیس باید در خط حمله تقویت شود و در پست دفاع چپ هم بازیکن داریم و فرشاد احمدزاده در این پست بد کار نکرده است. وقتی هاشمیان، فرشاد را در دفاع چپ استفاده می‌کند این موضوع نشان می‌دهد که زیاد به میلاد محمدی اعتقادی ندارد. شاید در خطوط حمله و دفاع بخواهند بازیکن بگیرند تا لیست تیم کامل شود.

نهادهای نظارتی باید به جذب فخریان و اوریه ورود کنند

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عقد قرارداد با سرژ اوریه قبل از انجام تست پزشکی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این اتفاقاتی است که در فوتبال ایران می‌افتد و نهاد‌های نظارتی باید به این قضیه ورود کنند و ببینند چه قضیه‌ای هست. وقتی پول رضایت نامه بازیکنی را دادند که قرارداد با تیم قبلی اش نداشته است و یک بازیکن هم آوردند که اول با او قرارداد بستند وبعد از او تست گرفتند، به نظرم باید روی این مسائل تحقیق شود. اتفاقاتی که زیاد در ایران رخ می‌دهد و پول زیادی از راس باشگاه‌ها به پایین جابه جا می‌شود.

پای یک دلال در داستان سرژ اوریه وسط است

او درباره اینکه نقش دلالان را در اتفاقات اخیر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: قطعا نقش دلالان در اتفاقات اخیر بی تاثیر نیست. به نظرم پای یک دلال در داستان سرژ اوریه وسط است، که هزینه‌ای کرده و این قرارداد را بسته است. اگر این اتفاق بیفتد و اوریه نتواند بازی کند، چون پرسپولیس با او قرارداد بسته است باید به او پولش را بدهد. این مشکلی هست که در فوتبالمان وجود دارد.

سقف قرارداد در ایران جواب نمی دهد

علی عسگری درباره اینکه سقف قرارداد را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: سقف قرارداد در ایران جواب نمی‌دهد و اصلا این سقف در فوتبال ما وجود ندارد. من بعید می‌دانم ۳۰ درصد قرارداد‌ها افزایش یافته باشد. متاسفانه این مشکلات در فوتبالمان وجود دارد.

مسابقات کافا کمکی به فوتبالمان نمی کند

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه مسابقات کافا را چطور ارزیابی می‌کند، تصریح کرد: به نظرم این مسابقات آن قدر کیفیت ندارد که بخواهد به فوتبالمان کمک کند. حالا یک مقدار شاید به جوان‌هایی که به این مسابقات رفتند کمک کند، اما بعید می‌دانم اتفاق خوبی برای تیم ملی در این تورنمنت بیفتد.

او درباره اینکه تیم پرسپولیس با وحید هاشمیان به موفقیت می‌رسد، گفت: بله، به نظرم وحید هاشمیان می‌تواند پرسپولیس را ساماندهی بدهد و یک اتفاق خوب برایش بیفتد و باید به او وقت بدهیم و فشار‌های الکی هم بر روی تیم نیاوریم.