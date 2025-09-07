مدافع سابق تیم ملی ایتالیا یکی از گزینه‌های سرخپوشان برای خط دفاع بود که به پیشنهاد پرسپولیسی‌ها پاسخ منفی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدی مالک باشگاه پرسپولیس روز گذشته اعلام کرد که ما ۲ بازیکن با تراز جهانی جذب می‌کنیم که گفته می‌شود «ماتیا دی شیلیو» مدافع سابق تیم ملی ایتالیا، میلان و یوونتوس گزینه مدنظر سرخپوشان برای تقویت خط دفاعی فصل جاری است.  

این مدافع باتجربه پس از دوره‌ای ناموفق در لیون فرانسه، به امپولی بازگشت، اما پس از پایان قراردادش با این تیم الان بدون باشگاه است و می‌تواند به عنوان بازیکن آزاد راهی هر تیمی شود.  

به هر حال دی شیلیو تجربه ارزشمندی در سری آ و لیگ فرانسه داشت و می‌توانست به پرسپولیس کمک کند، اما او پیشنهاد سرخپوشان را نپذیرفت و اعلام کرد که به ایران نخواهد آمد.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
درویش:
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
احمدی:
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
آخرین اخبار
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی
کاراته قهرمانی آسیا؛ صید یک طلا، ۴ نقره و یک برنز جوانان ایرانی