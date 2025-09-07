باشگاه خبرنگاران جوان - احمدی مالک باشگاه پرسپولیس روز گذشته اعلام کرد که ما ۲ بازیکن با تراز جهانی جذب می‌کنیم که گفته می‌شود «ماتیا دی شیلیو» مدافع سابق تیم ملی ایتالیا، میلان و یوونتوس گزینه مدنظر سرخپوشان برای تقویت خط دفاعی فصل جاری است.

این مدافع باتجربه پس از دوره‌ای ناموفق در لیون فرانسه، به امپولی بازگشت، اما پس از پایان قراردادش با این تیم الان بدون باشگاه است و می‌تواند به عنوان بازیکن آزاد راهی هر تیمی شود.

به هر حال دی شیلیو تجربه ارزشمندی در سری آ و لیگ فرانسه داشت و می‌توانست به پرسپولیس کمک کند، اما او پیشنهاد سرخپوشان را نپذیرفت و اعلام کرد که به ایران نخواهد آمد.