باشگاه خبرنگاران جوان ـ رسانه «آی ۲۴ نیوز» اسرائیل اعلام کرد که پلیس انگلیس روز شنبه از بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در جریان تظاهرات حامیان فلسطین در مرکز لندن خبر داده است.

این تجمع در اعتراض به ممنوعیت فعالیت گروه «فلسطین اکشن» مقابل پارلمان بریتانیا برگزار شد. تظاهرکنندگان با حمل پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی همچون «با نسل‌کشی مخالفم و از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم»، خواستار لغو این تصمیم شدند.

پلیس لندن مدعی شد که شماری از بازداشت‌شدگان به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد از جمله «حمله به مأموران پلیس و حمایت از یک گروه ممنوعه» بازداشت شده‌اند.

برخی گزارش‌ها نیز از برخورد خشن پلیس با معترضان حکایت دارد.

ماه گذشته نیز پلیس انگلیس بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان حامی فلسطین را در یک روز دستگیر کرد.

تحلیلگران می‌گویند تشدید سرکوب اعتراضات حامیان فلسطین در اروپا نشان‌دهنده فشار‌های فزاینده بر جنبش‌های مردمی است که خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستند.

منبع: مهر