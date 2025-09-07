شرکت مایکروسافت گزارش داد که خدمات رسانی این شرکت در پلتفرم ابری موسوم به آزور (AZURE) به دلیل قطع چندین کابل فیبر نوری زیر دریای سرخ با اختلال مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ از تارنمای مایکروسافت، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اختلال بر ارائه خدمات در منطقه خاورمیانه و همچنین مناطقی در آسیا و اروپا تاثیر گذاشته است. تیم‌های مهندسی مایکروسافت به‌طور فعال در حال تلاش برای کاهش اثرات ناشی از آسیب به کابل‌های زیردریایی هستند.

مایکروسافت مشخص نکرده که این کابل‌ها چگونه قطع شده‌اند یا علت دقیق آسیب چه بوده است. این شرکت مسیر‌های جایگزینی برای انتقال داده‌های پلتفرم ابری آزور در نظر گرفته، اما این اقدام باعث افزایش تأخیر در پاسخ‌دهی به کاربران شده است.

آزور دومین ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری در جهان پس از‌ای دبلیو اس (AWS) آمازون محسوب می‌شود.

مایکروسافت در بیانیه خود اعلام کرد: تعمیر کابل‌های فیبر نوری زیردریایی ممکن است زمان‌بر باشد، از این رو به‌طور مستمر وضعیت را پایش، مسیر‌ها را آماده و بهینه‌سازی خواهیم کرد تا تأثیر بر مشتریان را به حداقل برسانیم.

این شرکت متعهد شد که به‌صورت روزانه اطلاع‌رسانی کند.

پلتفرم آزور خدمات ابری از جمله ذخیره‌سازی داده، شبکه‌سازی و نرم‌افزار‌های کاربردی را به کسب‌وکار‌ها و سازمان‌های سراسر جهان ارائه می‌دهد.

این اختلال در دریای سرخ بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت جهانی اینترنت را نشان می‌دهد، زیرساختی که به‌شدت به کابل‌های زیردریایی برای انتقال داده‌های بین‌المللی وابسته است.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: مایکروسافت ، اختلال ، دریای سرخ
