باشگاه خبرنگاران جوان ـ با اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات مربوط به دفترچههای راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و همچنین اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی مهلت انتخاب رشته تمدید شد.
پیرو انتشار دفترچههای راهنمای انتخاب رشته برای رشتههای با آزمون و همچنین دفترچۀ راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۹، ضمن اعلام اصلاحات و رشتهمحلهای جدید، بهویژه تغییرات اِعمالیِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشتهمحلهای پزشکی و دندانپزشکی، مربوط به دفترچههای راهنمای فوق (ذیل این اطلاعیه)، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آندسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۶/۱۵) برای انتخاب رشته اقدام نکردهاند و یا مایل به ویرایش کدرشته محلهای انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند؛ لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچههای راهنمای مذکور و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام نمایند.
آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند نیز میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
همچنین متقاضیان ثبتنام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ میتوانند با توجه به اصلاحات مندرج در همین اطلاعیه برای دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.