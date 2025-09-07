باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال «بادار» به عنوان اولین سریال ملی که زندگی یک خانواده سیستانی را در بستر تحولات اجتماعی و اقتصادی منطقه به تصویر می‌کشد، داستانی دارد که ضمن پرداختن به مشکلات و دغدغه‌های مردم، جلوه‌های طبیعی، فرهنگی و انسانی این استان را نیز به زیبایی به نمایش می‌گذارد.

هرچند خطر انقراض گاو سیستانی جزو خط اصلی داستان است، ولی در کنار آن خرده روایت‌هایی وجود دارد، که به رنگ آمیزی داستان کمک می‌کند، تا قصه یکنواخت نباشد.

پیش از این، جابر علی‌محمدی مدیرکل صداوسیمای استان سیستان و بلوچستان درباره بازنمایی استان‌ها در رسانه ملی گفته بود، با توجه به هویت محوری و عدالت گستری که در سند تحول رسانه ملی به آن توجه شده، فرصت‌های برابر برای استان‌ها در نظر گرفته شده است.

گفتنی است فرشته سرابندی، محمد رشنو، حسین شریفی، کاوه خداشناس، رضا خداداد بیگی، مهدی میامی، آزیتا ترکاشوند، شیوا خسرومهر، فهیمه مومنی، جواد سلطانی و ... از جمله بازیگرانی هستند که در سریال «بادار» نقش آفرینی می‌کنند.



