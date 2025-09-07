باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حسین حمیدی اظهارکرد : بر اساس پروانه‌های صادره، میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال است که با بهره‌برداری کامل از این واحدها، ۷۸۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان تصریح کرد: در این مدت هیچ واحد صنعتی در کردستان تعطیل نشده است.

معاون امور صنایع اداره کل صمت کردستان، صدور این پروانه‌ها را نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به عرصه تولید و توسعه ظرفیت‌های صنعتی استان دانست و افزود: اداره کل صمت با اجرای سیاست‌های حمایتی و رفع موانع تولید، در تلاش است شرایط سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان بیش از گذشته فراهم شود.

حمیدی در پایان یادآور شد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های متنوعی در حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی در دستور کار دارد که ثمرات آن در آینده نزدیک نمایان‌تر خواهد شد.