اعضای بدن امیرعلی نصرالله‌پور، نوجوان ۱۳ ساله آملی، پس از مرگ مغزی ناشی از سقوط، با رضایت خانواده‌اش، به بیماران نیازمند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اقدامی انسان‌دوستانه، خانواده نوجوان آملی امیرعلی نصرالله‌پور، پس از اعلام مرگ مغزی فرزندشان، تصمیم به اهدای اعضای بدن او گرفتند. این نوجوان ۱۳ ساله در هفتم شهریورماه، بر اثر سقوط از ارتفاع در منزل مسکونی در تهران دچار آسیب شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان، پزشکان مرگ مغزی او را تأیید کردند.

اکرم یداللهی، مادر امیرعلی، با بیان جزئیات حادثه گفت: امیرعلی بعد از برگشت از خانه پدربزرگش وارد منزل نشد. وقتی نگران شدم و به سر کوچه رفتم، دیدم افتاده. با کمک همسایه‌ها او را به بیمارستان رساندیم. پس از اعلام مرگ مغزی، من و همسرم تصمیم گرفتیم اعضای بدنش را اهدا کنیم تا قلبش در بدن دیگران بتپد.

یوسف یداللهی، دایی امیرعلی، نیز با اشاره به شخصیت دوست‌داشتنی و مهربان این نوجوان گفت: امیرعلی دانش‌آموز پایه دوم راهنمایی بود و به روستای مادری‌اش رشکلا عشق می‌ورزید. بیش از ۱۰ عضو بدن او شامل قلب، قرنیه چشم، اثنی‌عشر، کلیه‌ها، ریه‌ها، کبد و دیگر اعضا به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی هدف از این اقدام را فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌هایی دانست که عزیزان خود را بر اثر حوادث از دست می‌دهند و ابراز امیدواری کرد که این فرهنگ خداپسندانه در جامعه ماندگار شود.

پیکر مرحوم امیرعلی نصرالله‌پور در حسینیه سیدالشهدا روستای رشکلا از بخش دابودشت شهرستان آمل با حضور خانواده، اهالی و دوستانش به خاک سپرده شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مرگ مغزی ، اهدای عضو
خبرهای مرتبط
اهدای عضو جوان چالوسی جان چندین بیمار را نجات داد
جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار
بانوی جوان بابلی ناجی چندین بیمار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بزودی در دستور کار
اجرای طرح مشترک مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان آمل
نوجوان ۱۳ ساله آملی ناجی چندین بیمار
آخرین اخبار
نوجوان ۱۳ ساله آملی ناجی چندین بیمار
اجرای طرح مشترک مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان آمل
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بزودی در دستور کار
جاده کندوان یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در هراز
احیا، به‌روز‌رسانی موقوفات و تخصیص درست عواید وقف وظیفه اصلی اوقاف
آغاز لیگ برتر فوتسال بزرگسالان مازندران
پرداخت ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران مازندران
عباس‌آباد قطب تولید برنج مرغوب با تولید سالانه ۲ هزار تن
کشف بیش از ۴ تن برنج تقلبی در بابل
سقوط خودرو به دره و فوت ۲ سرنشین در محور کوهستانی شهرستان ساری
فوت راننده جوان در برخورد با تیر برق حاشیه خیابان در ساری