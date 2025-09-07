شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطع شدن بیمه مکرر معلمان در شهرستان فولادشهر استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنیدو

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، افراد به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا آینده خود را ایمن‌تر کنند و آرامش خاطری برای دوره‌های حساس زندگی خود بسازند. بیمه به عنوان چتر نجاتی برای افراد جامعه است و مسیر‌های موثری را پیش روی بیمه شدگان قرار می‌دهد و به عنوان ابزار در دوران بیماری، حوادث، بیکاری و بازنشستگی از آنها پشتیبانی می‌کند. این روز‌ها قطع شدن مکرر بیمه معلمان در شهرستان فولادشهر استان اصفهان مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام بنده یک معلم هستم در فولادشهر، اصفهان متاسفانه با وجود اینکه قبل از واریز حقوق حق بیمه از ما (جمعی از معلم‌های رسمی و پیمانی) کسر می‌شود ولی هر سه ماه یک بار بیمه ما قطع شده و جمعی از فرهنگیان را با مشکلات فراوارن رودررو می‌کند، بیمه یکی از حقوق اولیه و بدیهی یک کارگر یا کارمند است و واقعا جای تاسف دارد که این حق ساده و اولیه برای ما اجرا نمی‌شود. جهت پیگیری به آموزش و پرورش فولادشهر، سازمان بیمه تامین اجتماعی فولادشهر، بخش دار فولادشهر هم مراجعه کرده‌ایم ولی متاسفانه نه تنها جوابی نگرفتیم بلکه تهدید هم شدیم. لطفا این خبر را پخش و رسیدگی کنید.

 

