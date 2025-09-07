باشگاه خبرنگاران جوان - معاونین "مالی و اقتصاد شهری" و "فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه اولویت‌دار آزادراه شوشتری (کمربند شرقی) بازدید کردند.

بر این اساس، مدیران عامل سازمان‌های "مهندسی و عمران" و "املاک و مستغلات شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهر، شهردار منطقه ۱۴، مدیران کل حوزه معاونت‌های مالی و اقتصاد شهری و همچنین فنی و عمرانی، نمایندگان سازمان‌های "زیباسازی" و بوستان‌ها و فضای سبز" و شرکت کنترل ترافیک نیز در جریان بازدید و جلسه متعاقب آن حضور داشتند.

بررسی ملاحظات اجرایی در محدوده آغازین پروژه شامل اتصال به بزرگراه‌های نجفی رستگار و امام رضا (ع) و همچنین ناحیه تخلیه بار ترافیکی در شرق بلوار هجرت از جمله مباحث مطرح شده حین بازدید و در جلسه مدیریت پروژه بود.

در جریان برگزاری جلسه مدیریت پروژه، شعبانی معاون شهردار تهران به نیاز مبرم شرق تهران به راه‌اندازی پروژه کمربندی شرقی اشاره کرد و آن را تسهیل‌کننده بار ترافیکی بزرگراه‌های مجاور از جمله بزرگراه بسیج برشمرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری نیز بر اهمیت رفع نواقص و موانع اجرایی باقی‌مانده در پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی از جمله شهید شوشتری، یادگار امام (ره) و بروجردی تاکید کرد.

محمدعلی‌نژاد خواستار ارائه گزارشی از روند احداث پروژه‌های بزرگراهی تهران شد و در جریان بررسی گزارش مذکور، رفع چالش‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی را پیگیری و تسهیل‌گری کرد.

گفتنی است، آزادراه شهید شوشتری، به طول ۱۶.۱ کیلومتر، پروژه اولویت‌دار عمرانی تهران است. این پروژه از تقاطع بزرگراه‌های امام رضا (ع) و نجفی رستگار در جنوب شرق تهران آغاز و در دو فاز به تقاطع بزرگراه‌های شهیدان سلیمانی و یاسینی ختم می‌شود.

بر اساس بررسی‌های اخیر، فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به طول ۹.۳ کیلومتر در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد.