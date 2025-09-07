رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از کشته و زخمی شدن ۲ نفر در پی تصادف خودروی ۲۰۶ و پراید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: مقارن ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز، یک فقره تصادف فوتی در بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی پاسداران، بین یک دستگاه سواری پژو و سواری پراید رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، سواری پژو ۲۰۶ در لاین۳ مسیر شمال به جنوب بزرگراه صیاد شیرازی در حرکت بوده که در محدوده ابتدای خروجی پاسداران و هم‌زمان با ورود به قوس قبل از خروجی خیابان موسوی، توانایی کنترل وسیله را از دست داده و با پهلوی سمت چپ به سواری پراید برخورد می‌کند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در ادامه هر دو وسیله نقلیه، از جریان اصلی عبور خارج شده و سواری پراید در حاشیه راه واژگون شده و سواری پژو نیز پس از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای رو به شمال متوقف می‌شود.

جوانبخت گفت: متاسفانه به علت شدت جراحات، سرنشین سواری پراید که خانم جوانی بود، در محل حادثه جان خود را از دست می‌دهد و راننده پراید نیز توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

منبع: ایسنا