جانشین فرمانده کل انتظامی ضمن بازدید هوایی از مرزهای شرقی کشور، امنیت مرزها را مدیون مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "قاسم رضایی" صبح امروز ضمن بازدید از مرزهای مشترک ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان گفت: آمادگی بالای مرزبانان ما در امنیت مرزها به واسطه ایجاد پاسگاه مرزی و همچنین در گشتهای هدفمندی است که وجود دارد و در این زمینه تعامل خوبی نیز با کشور پاکستان داریم که نشست مشترک مزبانان دو کشور از اهداف مورد تاکید برای تداوم امنیت مرزهاست.
وی با اشاره به قدرت اشرافیت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در پایش مرزها تصریح کرد: امروز مرزها در آرامش و امنیت کامل بوده و برای فعالیت در زمینه صنعت یا حتی کشاورزی و ایجاد صنایع مصنوعی و صنایع تلفیقی بسیار مناسب است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: در ۱۰ سال گذشته اقدامات بسیار موثری همچون پاسگاههای مرزی و برجکهای مرزی احداث شده که نگهداری این اماکن، ابنیه، تجهیزات امنیتی و تخصیص بودجههای خاص در سطح ملی به دلیل حضور مرزبانان در این مقرها ضرورت دارد.
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: امروز ما شاهد این هستیم که حفاظت و پایش مرزها از طریق سیستمهای الکتریکی و اپتیکی به خوبی انجام میشود که موجب کاهش ورود و کشفیات مواد مخدر در کشور بوده و این به معنای کنترل هدفمند مرزها و استقرار سامانههای پایش الکترونیک در مزرهای شرقی کشور است.
سردار قاسم رضایی با بیان اینکه امنیت مرزها را مدیون مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ تصریح کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی همان رزمندگان ۸ سال دفاع مقدساند که امروز با وجود شرایط آب و هوایی سخت و طوفانهای شن با صلابت و اقتدار به صورت مقدس ماموریت مرزبانی را در این سرزمین پهناور انجام میدهند که در این راه قدردان حمایت و همراهی خانواده معظم مزبانان غیور ایران اسلامی هستیم.
وی افزود: شرایطی که این مناطق دارد نشانگر این است که مرزبانان عزیز هم به طور مداوم و شبانه روزی مشغول مراقبت از مرزها هستند و هم دستگاههای مهندسی رزمی در هر پاسگاهی و برجکی باعث ایجاد امنیت شده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با بیان اینکه وجود تجهیزات مهندسی رزمی یکی از ابزارهای مدیریت مرزهاست خاطرنشان کرد: پایش مرزها به صورت زمینی و هوایی با استفاده از تمام ظرفیتها از اهداف اصلی فراجا بوده و صلابت و اقتدار مرزبانی کشور باعث افتخار ملت شریف ایران است.
تلاش مجاهدانه و سلحشورانه مرزبانان در تأمین امنیت مرزها
سردار رضایی همچنین به همراه سردار "احمدعلی گودرزی" فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با حضور در ستاد هنگ مرزی زابل با مرزبانان دیدار چهره به چهره داشت.
وی در این دیدار در جمع مرزبانان هنگ مرزی زابل با بیان اینکه اقتدار مرزبانی در گرو وجود نیروهای ولایتمدار و با ایمان است، گفت: مرزهای جمهوری اسلامی به برکت وجود مرزبانان رشید ایران اسلامی از امنیتی با ثبات در منطقه برخوردار است.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر و ایثارگری مرزداران در تأمین امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کشور، اظهار داشت: امنیت جز با تلاش مجاهدانه و سلحشورانه مرزبانان و چشمان همیشه بیدار آنان محقق نمیشود و بحمدالله با همت شما مرزبانان ولایی و انقلابی تلاش دشمنان بی اثر شده و در دستیابی به تمامی اهداف خود ناکام و زمینگیر شدند.
سردار رضایی به نقش شجاعت و ایثارگری مرزبانان در پاسداری از مرزها اشاره کرد و بیان داشت: مرزبانان بیانگر ترویج روحیه ایثارگری، ولایتمداری و شهادت طلبی در فرماندهی انتظامی کشور هستند و به صورت شبانه روزی در جهت پاسداری از حدود و ثغور میهن اسلامی در سختترین شرایط جغرافیایی تلاش و ایثارگری میکنند.
وی تصریح کرد: مرزبانان سینههای ستبر و چشمهای بیدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و قابل اتکا و قابل اطمینان میباشند و ادامه دهنده راه رزمندگان دفاع مقدس در دفاع از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرزهای آبی و خاکی کشور و با تمام سطوح تهدیدات دشمن، محکم و استوار ایستادهاند.
منبع: تسنیم