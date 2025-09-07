دعوت شدگان به اردوی تیم ملی گراپلینگ و پانکریشن- MMA آماتور همراه با کادر فنی در اردوی آماده سازی حاضر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده سازی تیم ملی انجمن گراپلینگ و پانکریشن- MMA آماتور در بخش آقایان و در رده سنی بزرگسالان با حضور ۹ ورزشکار در سالن رزمی مجموعه ورزشی کبکانیان آغاز شد.

اسامی حاضرین در این اردو به شرح زیر می‌باشد:

- آرین بابایی وزن ۵۷- از استان سمنان در استایل MMA آماتور
- رضا قلی نیا وزن ۶۲- از استان گیلان در استایل MMA آماتور گی و نوگی
- آرش سمیعی وزن ۶۶- از استان خراسان رضوی در استایل MMA آماتور
- محمدرضا فدایی وزن ۷۱- از استان گیلان در استایل MMA آماتور گی و نوگی
- سینا ورمقانی وزن ۹۳- از استان تهران در استایل MMA آماتور
- محمدجواد رضایی وزن ۱۰۰- از استان مرکزی در استایل MMA آماتور
- عارف سوری وزن ۶۶- از استان تهران در استایل گراپلینگ- گی و نوگی
- امیرعلی صیاد وزن ۸۴- از استان گیلان در استایل گراپلینگ- گی و نوگی
- امیر فرهادپور وزن ۱۳۰- از استان تهران در استایل گراپلینگ- گی و نوگی

همچنین فرید نقدی، سید شروین کشمیری، سید مصطفی بالاصفت (سرمربی)، اکبر قربانی (مربی)، کریم نژادپورحسین (مربی)، رضا حسنی (مربی)، نادر عفراوی (مربی بدنساز و تغذیه) و مهدی محمدی (سرپرست برگزاری اردوها) اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند.

مسابقات جهانی گراپلینگ و پانکریشن (UWW) در استایل MMA آماتور در نویساد کشور صربستان از تاریخ ۲۲ الی ۲۹ مهرماه برگزار خواهد شد.

منبع: فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

