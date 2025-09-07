رییس‌کل دادگستری هرمزگان از توقیف پنج فروند شناور و ۲ دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت در شهرستان میناب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی قهرمانی گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق سازمان یافته سوخت و فرآورده‌های نفتی در سطح استان، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب به‌منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران پایگاه دریابانی مستقر در این شهرستان موفق شدند ضمن اطلاع از انتقال محموله‌های بزرگ سوخت قاچاق در سواحل و خورهای این شهرستان نسبت به مقابله با قاچاقچیان اقدام کنند.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات، ماموران دریابانی پس از گشت‌زنی مستمر، موفق به توقیف پنج فروند شناور و ۲ دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت شده‌اند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به معدوم سازی هفت‌هزار و ۷۰۰ متر لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب، تصریح کرد: ماموران با انهدام خطوط اصلی و انشعابات آن‌ها مسیر انتقال سوخت قاچاق به بستر دریا را قطع کرده‌اند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: سوخت‌های کشف شده طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قاچاق سازمان یافته سوخت طی سال‌های اخیر موجب ضربه سنگین به تولید ملی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، تاکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان مانع از فعالیت قاچاقچیان خواهد شد و با مرتکبان اینگونه جرایم قاطعانه برخورد خواهد کرد.

