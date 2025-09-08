باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر صنعت مرغداری، کارخانجات خوراک و کشتارگاه ها با قطعی برق روبرو هستند که این امر چالش هایی را در امر بازاررسانی مرغ ایجاد کرده است.

وی عدم تعهدات به موقع بانک مرکزی در تامین ارز نهاده های دامی را از دیگر چالش ها اعلام کرد و افزود: مشکلات تخصیص ارز منجر به نوسان قیمت نهاده دامی بویژه ذرت شده است.

طلاکش ادامه داد: آمارهایی ساختگی روی کاغذ به اسم‌جوجه ریزی می آید، اما بدلیل آنکه مرغداران از نژاد آرین استقبال نمی کنند، عملا در واحدهای مرغداری جوجه ریزی نمی شود یا با نژاد های دیگر بخشی جبران می شود و تبدیل به گوشت نمی شود که این امر موجب شده عدد واقعی جوجه ریزی کمتر از رقم اعلامی باشد.

دبیرفدراسیون طیور با اشاره به تاثیر تنش های گرمایی بر تولید بیان کرد: افزایش دما و تنش های دمایی موجب شده تا وزن تولید مرغ کمتر باشد، اما این شرایط از لحاظ کیفیت منجر به عرضه مرغ سایز در بازار شده است.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: با توجه به ذخایر پشتیبانی امور دام و میزان تولید فعلی جوابگوی نیاز بازار است.

طلاکش با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد مرغ خارج از زنجیره یکواحد تولید می شود، گفت: براین اساس قیمت تمام شده تولید بالاست که همین نوسانات بر بازار نهایی اثر می گذارد. گفتنی است بازار مرغ دستوری نیست و تنها عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است.