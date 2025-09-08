دبیرفدراسیون طیور گفت: با توجه به ذخایر پشتیبانی امور دام و میزان جوجه ریزی واحد‌های مرغداری، کمبودی در عرضه مرغ نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر صنعت مرغداری، کارخانجات خوراک و کشتارگاه ها با قطعی برق روبرو هستند که این امر چالش هایی را در امر بازاررسانی مرغ ایجاد کرده است.

وی عدم تعهدات به موقع بانک مرکزی در تامین ارز نهاده های دامی را از دیگر چالش ها اعلام کرد و افزود: مشکلات تخصیص ارز منجر به نوسان قیمت نهاده دامی بویژه ذرت شده است.

طلاکش ادامه داد: آمارهایی ساختگی روی کاغذ به اسم‌جوجه ریزی می آید، اما بدلیل آنکه مرغداران از نژاد آرین استقبال نمی کنند، عملا در واحدهای مرغداری جوجه ریزی نمی شود یا با نژاد های دیگر بخشی جبران می شود و تبدیل به گوشت نمی شود که این امر موجب شده عدد واقعی جوجه ریزی کمتر از رقم اعلامی باشد.

دبیرفدراسیون طیور با اشاره به تاثیر تنش های گرمایی بر تولید بیان کرد: افزایش دما و تنش های دمایی موجب شده تا وزن تولید مرغ کمتر باشد، اما این شرایط از لحاظ کیفیت منجر به عرضه مرغ سایز در بازار شده است.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: با توجه به ذخایر پشتیبانی امور دام و میزان تولید فعلی جوابگوی نیاز بازار است. 

طلاکش با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد مرغ خارج از زنجیره یکواحد تولید می شود، گفت: براین اساس قیمت تمام شده تولید بالاست که همین نوسانات بر بازار نهایی اثر می گذارد. گفتنی است بازار مرغ دستوری نیست و تنها عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است.

برچسب ها: قیمت مرغ ، تولید مرغ ، بازار مرغ
خبرهای مرتبط
کاهش قیمت مرغ طی روز‌های آتی در بازار
بازار مرغ با کاهش تنش گرمایی متعادل می‌شود
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حرامتون باشه چرا اینقدر بردین بالا مرغ کندیده شده کیلویی ۱۵۰.مردم دیگه جونی براشون نمونده از دست شما دارن سکته میکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۱۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چرااینقدردروغ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۱۷:۴۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مردم نمیتونن خرید کنن توبازار هم همچی فراوانی هست گوشت مرغ حبوبات برنج . اضافه هم میاد جدیدا . ولی متاسفانه قدرت خرید نیست .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
کی میتونه بخره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اومد لب بوم قالی رو تکون داد
قالی خاک نداشت خودشو نشون داد !!
۰
۳
پاسخ دادن
Austria
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ بازم

پس چرا شده کیلویی ۱۵۰
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر 20 سال تولید کننده بودی می فهمی چرا !!
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم