پیچیده‌ترین قطعه آزاد راه تهران- شمال به همت مهندسان ایرانی به اتمام رسیده که با اجرای آن شاهد کاهش چشم گیر مسافت و مصرف سوخت خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - آزاد راه تهران - شمال به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات و گام ها در جهت بهبود وضعیت حمل ونقلی کشور به شمار می رود که این روزها با همکاری دستگاه‌ها و توان مهندسان داخلی کشور در مراحل پایانی ساخت به سر می برد  و به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از این پروژه عظیم خواهیم بود.

براساس این گزارش  قطعه اول آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر از سال ۱۳۹۴ آغاز و سرانجام در اسفند ۱۳۹۸ افتتاح شد. قطعه دوم این آزادراه نیز به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر، از خردادماه سال ۱۳۹۶ در مسیر دوآب شهرستانک تا پل زنگوله احداث شد. این بخش از مسیر، یکی از فنی‌ترین و پیچیده‌ترین قطعات آزادراه محسوب می‌شود که به دلیل شرایط خاص توپوگرافی منطقه و عبور از دل ارتفاعات البرز، نیازمند طراحی و اجرای سازه‌های عظیم مهندسی بوده است.

کاهش حدود پنج کیلومتر از مسیر فعلی کرج- چالوس با تکمیل قطعه دوم آزاد راه 

تونل البرز در قطعه دوم آزاد راه تهران - شمال جزو مهم ترین پروژه ها است که در این قطعه قرار دارد و وجود تونل‌های بلند البرز که هر یک با طول ۶۴۰۰ متر، در زمره طولانی‌ترین تونل‌های جاده‌ای کشور قرار دارند. احداث این تونل‌ها نقش اساسی در عبور ایمن از ارتفاعات البرز ایفا کرده و اجرای کامل آن موجب کاهش حدود پنج کیلومتر از مسیر فعلی کرج چالوس خواهد شد.

علاوه بر تونل‌های البرز، در مسیر قطعه دوم آزادراه، پل‌ها و سازه‌های متعددی نیز احداث شده که هر یک نشان‌دهنده توانمندی مهندسان داخلی در مواجهه با شرایط سخت کوهستانی است. این مسیر با دارا بودن فناوری‌های نوین ساخت و بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، یکی از ایمن‌ترین راه‌های دسترسی به شمال کشور محسوب می‌شود.

قطعه دوم آزادراه تهران شمال به‌صورت مرحله‌ای افتتاح شد به طوری که باند برگشت آن در سال 1402 به بهره برداری رسید و باند رفت آن باقی مانده بود که در حال حاضر با توجه به آنکه بنیاد مستضفعان با استفاده توان نیروهای مهندسی اقدام به اتمام این پروژه کرده اند به زودی شاهد بهره برداری از باند برگشت این پروژه عظیم خواهیم بود.

پیش از این  حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از این پروژه   اظهار داشت: باند رفت این قطعه تا پایان شهریور ماه تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید. بدین ترتیب، کل قطعه دوم آزادراه تهران شمال در دو باند رفت و برگشت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بخش دیگری از این پروژه ملی به ثمر می‌رسد.

وی افزود: یکی از نکات مهم در اجرای این آزادراه، رعایت کامل استانداردها، ایمنی و ملاحظات زیست‌محیطی است. منطقه اجرای پروژه، زیستگاه حیات وحش و پوشش جنگلی ارزشمندی دارد و هرچند نمی‌توان آسیب را به صفر رساند، اما تلاش شده است کمترین خسارت به محیط وارد شود.

آزادراه تهران - شمال پس از سه دهه هنوز ناتمام است 

دهقان با بیان اینکه کل پروژه از سال ۱۳۷۵ کلید خورده و قرار بود طی ۵ سال به پایان برسد، گفت: متأسفانه اینکه اکنون پس از حدود سه دهه هنوز به میانه راه نرسیده‌ایم، مسئله خوبی نیست؛ اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی یک سال و نیم اخیر، فشار کار بالا رفته و با حمایت دولت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، امیدواریم کل پروژه در کمتر از پنج سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: بخش مسیر رفت این آزادراه طبق پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهد شد. این آزادراه علاوه بر کوتاه کردن زمان سفر و افزایش ایمنی، ظرفیت گردشگری و تفریحی ویژه‌ای نیز دارد.

۷۵ درصد مسیر از داخل تونل‌ها و گالری‌ها در آزاد راه تهران - شمال تکمیل شد

اخیرا هم فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی  با حضور در باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال که هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور وی را همراهی می کرد، ضمن بازدید میدانی از پروژه، آخرین وضعیت اجرایی و فنی باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال را مورد ارزیابی قرار داد.

باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران-شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر حد فاصل دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز با حداکثر شیب طولی ۹ درصد و حداقل شعاع قوس ۳۵۰ متر، شامل احداث ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱۷ کیلومتر است که ۷۵ درصد مسیر از داخل تونل‌ها و گالری‌ها عبور می‌کند.

در این مسیر همچنین ۱۲ دستگاه پل به طول مجموع ۱۳۵ متر، عملیات کوه‌برداری، ترانشه‌برداری و خاکریزی به حجم ۱۵ میلیون مترمکعب، و اجرای داکت بانک تأسیسات و پیاده‌رو به طول ۲۸ کیلومتر انجام شده است.میانگین سرعت تردد در این قطعه ۷۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده که موجب صرفه‌جویی سالانه ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت خواهد شد.همچنین این پروژه نقش مهمی در کاهش زمان سفر، تصادفات رانندگی و استهلاک وسایل نقلیه ایفا می‌کند.

گفتنی است؛ منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به طول ۲۲ کیلومتر است و بخش بزرگ مسیر از داخل ۶۰ رشته تونل به طول مجموع ۳.۶ کیلومتر و ۲۹ دستگاه پل بزرگ عبور می‌کند. تونل‌های سه‌قلوی البرز، نیز هر کدام به طول ۶.۵ کیلومتر، از مهم‌ترین سازه‌های این منطقه به شمار می‌آیند.

تکمیل قطعه دوم آزادراه تهران - شمال و افتتاح باند برگشت، نشان‌دهنده عزم ملی در بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل کشور است. این پروژه نه تنها به کاهش ترافیک و زمان سفر کمک می‌کند، بلکه به توسعه اقتصادی و گردشگری در مناطق شمالی کشور نیز کمک خواهد کرد. امیدواریم با ادامه این پروژه‌های عمرانی، به رفاه و آسایش بیشتری برای هموطنان دست یابیم با بهره برداری از باند شرقی آزادراه تهران-شمال کل منطقه ۲ این ابرپروژه آزادراهی کشور زیر بار ترافیکی قرار می‌گیرد.

 

 

 
برچسب ها: آزاد راه ، تونل البرز
