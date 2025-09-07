باشگاه خبرنگاران جوان - حسین جهش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود گفت: در اتفاقی کم‌نظیر، کارشناسان این شهرستان موفق به ثبت تصاویر زیبای سه رأس شوکا شامل یک ماده بالغ و دو بره جوان در جنگل‌های هیرکانی این منطقه شدند؛ تصویری که گواهی بر پویایی اکوسیستم‌های جنگلی استان گیلان است.

به گفته او، ثبت این تصاویر نتیجه تلاش‌های مستمر و دلسوزانه کارشناسان محیط زیست این شهرستان در پایش و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود تصریح کرد: مشاهده و ثبت چنین صحنه‌هایی همچنین نشان‌دهنده امنیت نسبی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در منطقه است.

جهش افزود: شوکا به عنوان یکی از گونه‌های شاخص و حساس جانوری در جنگل‌های شمال کشور، نماد تعادل اکولوژیکی و غنای زیستی این مناطق محسوب می‌شود.

او همچنین گفت: با توجه به اهمیت جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی جهانی، حضور گونه‌هایی، چون شوکا در این جنگل‌ها، نه تنها ارزش اکولوژیکی منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه ضرورت ادامه‌دار بودن برنامه‌های حفاظتی، آموزش جوامع محلی و پایش مستمر را دوچندان می‌سازد.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان