رقابت‌های قهرمانی سامبوی بانوان استان قم با حضور ۲۳۰ ورزشکار به میزبانی خانه رزمی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  - علی یزدی، رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت:رقابت‌های قهرمانی سامبوی بانوان استان قم  با عنوان یادواره شهدای وطن و همکاری هیأت انجمن‌های رزمی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم با حضور با حضور ۲۳۰ ورزشکار به میزبانی  خانه رزمی شهید حاج قاسم سلیمانی شکل گرفت.شرکت‌کنندگان در پنج رده سنی و در دو استایل اسپرت و کامبت روی تشک رفتند و مبارزات تماشایی و نزدیکی رقم خورد.

یزدی گفت:در بخش اسپرت، نونهالانی، چون هانیه سادات قاضوی، زینب نعمتی، محیا جانقلی و نیایش گلزاریان عنوان‌های نخست را کسب کردند.نوجوانانی همچون ثمن جنترانی، پریا امینی و زینب قادری نیز با عملکرد درخشان خود توانستند مدال‌های رنگارنگ را از آن قم کنند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت:در رده جوانان و بزرگسالان، ورزشکارانی مانند زهرا مطلبی، مرضیه تیرگیر، مهدیه بدرخانی و معصومه حمیدی، موفق به کسب سکو‌های قهرمانی شدند.بخش کامبت، صحنه مبارزاتی پرهیجان و نفس‌گیر بود که در آن هلنا اکبری، الهه قدری و ملینا محمدی به برتری رسیدند.همچنین پریا امینی، زهرا مطلبی و زهرا سادات جعفری توانستند در استایل کامبت مدال‌های طلا را به کارنامه ورزشی خود اضافه کنند.

او گفت:این رقابت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت فاطمه حاجی رحیمی برگزار شد که مسئولیت اجرایی مسابقات را برعهده داشت.برگزاری چنین رویدادی علاوه بر شناسایی استعداد‌های نوظهور، موجب افزایش نشاط ورزشی و انگیزه میان بانوان و دختران ورزشکار استان قم شد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت:سامبو به‌عنوان یکی از رشته‌های رزمی پرهیجان، ظرفیت بالایی برای رشد و موفقیت بانوان ورزشکار قمی در میادین ملی و بین‌المللی دارد.پایان رقابت‌ها با معرفی قهرمانان و اهدای مدال به نفرات برتر همراه شد.

