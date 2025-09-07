مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از جمله مهمترین برنامه‌های حال حاضر سازمان را ساخت و توسعه ۲۰ بازار میوه و تره‌بار محلی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: یکی از اهداف اصلی سازمان، توسعه خدمات در تمام محلات تهران است. در سال ۱۴۰۴ طبق دستور شهردار، توسعه بازار‌ها در اولویت قرار گرفته است. 

وی افزود: در حال حاضر در محلات فاقد بازار، ساخت بازار‌های جدید در حال انجام است، اما همچنان مشکل اصلی، تأمین زمین مناسب است. برنامه ما علاوه بر ساخت بازار‌های جدید، نوسازی بازار‌های فرسوده و کوچک است تا ظرفیت خدمت‌رسانی افزایش یابد.

مدیرعامل سارمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ بازار در دست ساخت داریم که برخی امسال و برخی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی؛ برای مهرماه نیز افتتاح چند بازار در مناطق جنوبی شهر پیش‌بینی شده است.

بختیاری‌زاده در ادامه با اشاره به برگزاری بزرگترین مزایده سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ بیان کرد: هم اکنون مزایده آغاز شده و بر اساس آن آگهی بهره‌برداری بیش از ۲۰۰۰ غرفه در بیش از ۳۰۰ بازار میوه و تره بار شهرداری تهران روی پرتال سازمان قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: بعد از انتشار آگهی این مزایده تأمین کنندگان، بهره‌برداران و کشاورزان می‌توانند ثبت نام و پیشنهاد خود را ارائه داده تا وارد فرایند عرضه بدون واسطه شوند، این مزایده در قالب کاربری‌های میوه و فرنگی، پروتئینی خرده فروشی، پروتئینی عمده فروشی، بازرگانی، دام زنده و حق بهره‌برداری پارکینگ‌ها ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تاکید کرد: این مزایده بزرگ نیز همچون سنوات گذشته به صورت شفاف برگزار می‌شود تا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان واقعی حضور پیدا کنند و در نهایت بتوانیم خدمات‌رسانی شایسته‌ای را به شهروندان تهرانی داشته باشیم. علاقه‌مندان به مدت ۱۰ روز می‌توانند از طریق سایت سازمان به نشانی mayadin.tehran.ir و سامانه مزایده الکترونیک به نشانی mayadinonline.tehran.ir در این مزایده بزرگ شرکت کنند.

برچسب ها: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ، شهرداری تهران
