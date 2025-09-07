مجموعه پویانمایی «ماجرا‌های لیکو» به همت مرکز صبا و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین مظلوم وارد مرحله تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویانمایی «ماجراهای لیکو» با هدف ترویج فرهنگ وحدت، همدلی و تأثیر اتحاد در پیشرفت و تعالی جوامع، به مرحله تولید رسیده است. این مجموعه که به سفارش مرکز صبا و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین مظلوم ساخته می‌شود، در قالب ۲۶ قسمت ۱۲ دقیقه‌ای برای گروه سنی کودک طراحی شده است.

روایت داستان در یک بندر شکل می‌گیرد و در سه بخش اصلی دنبال می‌شود. در بخش نخست، شخصیت منفی داستان با تلاش برای ایجاد تفرقه و خرابکاری، فضای بندر را دچار بی‌ثباتی می‌کند. در بخش دوم، اقدامات مخرب او ادامه می‌یابد، اما در نهایت، در سومین بخش و با درایت و شجاعت شخصیت‌های مثبت داستان، تفرقه به فرصتی برای رشد و همدلی تبدیل می‌شود.

«ماجراهای لیکو» با استفاده از داستان‌پردازی جذاب، شخصیت‌پردازی پویا و فضای کودک‌پسند، تلاش دارد مفاهیمی چون تعاون، احترام متقابل و مقابله با تفرقه را به شیوه‌ای غیرمستقیم و آموزنده به مخاطبان کودک منتقل کند.

