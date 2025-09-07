فرمانده انتظامی بابل از دستگیری ۴ تن از عاملان رعب و وحشت و برهم زنندگان نظم و امنیت در سطح شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: متاسفانه در روز‌های گذشته چهار نفر از همشهریان یکدیگر درگیر می‌شوند که در این درگیری هر چهار نفر به طرز وحشتناکی به هم با قداره و ساطوری که در اختیار داشتند آسیب می‌زنند.

او افزود: در همین زمان یکی از همکاران که در حال گشت زنی بود متوجه ازدحام جمعیت می‌شود و با مراجعه به معرکه این چهار شهروند و مشاهده صحنه‌های درگیری و فحاشی که سبب ترس و وحشت همشهریان گردیده بود موضوع را به مرکز اطلاع و با حضور همکاران در اطلاعات و کلانتری مربوطه به سر صحنه هر چهار نفر دستگیر و به کلانتری انتقال داده می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به درخواست همشهریان در خصوص برخورد قاطع با این نوع افراد که سبب رعب و وحشت در میان مردم می‌شوند، گفت: از موارد مهم این نزاع خیابانی و حضور به موقع پلیس در سر صحنه، خواست اکثریت مردم در برخورد قاطع با چنین افرادی بود که در روز روشن با عربده و فحاشی و سلاح سرد به طرز وحشتناکی به هم آسیب جسمی زدند و این صحنه‌ها برای مردم به شدت ترسناک و غیر قابل هضم است.

سرهنگ داداش تبار با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، افزود: خط قرمز پلیس نظم و امنیت مردم است و ما سر سوزنی سر این موضوع با افرادی که چنین قصدی دارند مماشات نخواهیم کرد و به گفته فرمانده کل پلیس انتظامی این افراد اگر تمایل دارند می‌توانند پلیس را امتحان کنند که با رخ داد چنین صحنه‌هایی پلیس چه برخوردی با آنها خواهد کرد.

او گفت:هر چهار متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نزاع و درگیری ، اراذل و اوباش
خبرهای مرتبط
دستگیری ۳ اخلالگر نظم و امنیت عمومی و سارقان به عنف در تنکابن
بازداشت اراذل و اوباش و عوامل تیراندازی در نوشهر
دستگیری اراذل و اوباش مسلح در نوشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بزودی در دستور کار
نوجوان ۱۳ ساله آملی ناجی چندین بیمار
اجرای طرح مشترک مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان آمل
توزیع ۱۴ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در آمل با هدف کنترل قیمت‌ها
دستگیری عاملان رعب و وحشت در بابل + فیلم
آخرین اخبار
دستگیری عاملان رعب و وحشت در بابل + فیلم
توزیع ۱۴ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در آمل با هدف کنترل قیمت‌ها
نوجوان ۱۳ ساله آملی ناجی چندین بیمار
اجرای طرح مشترک مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان آمل
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بزودی در دستور کار
جاده کندوان یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در هراز
احیا، به‌روز‌رسانی موقوفات و تخصیص درست عواید وقف وظیفه اصلی اوقاف
آغاز لیگ برتر فوتسال بزرگسالان مازندران
پرداخت ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران مازندران
عباس‌آباد قطب تولید برنج مرغوب با تولید سالانه ۲ هزار تن
کشف بیش از ۴ تن برنج تقلبی در بابل
سقوط خودرو به دره و فوت ۲ سرنشین در محور کوهستانی شهرستان ساری
فوت راننده جوان در برخورد با تیر برق حاشیه خیابان در ساری