فرمانده انتظامی بابل از دستگیری ۴ تن از عاملان رعب و وحشت و برهم زنندگان نظم و امنیت در سطح شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: متاسفانه در روز‌های گذشته چهار نفر از همشهریان یکدیگر درگیر می‌شوند که در این درگیری هر چهار نفر به طرز وحشتناکی به هم با قداره و ساطوری که در اختیار داشتند آسیب می‌زنند.

او افزود: در همین زمان یکی از همکاران که در حال گشت زنی بود متوجه ازدحام جمعیت می‌شود و با مراجعه به معرکه این چهار شهروند و مشاهده صحنه‌های درگیری و فحاشی که سبب ترس و وحشت همشهریان گردیده بود موضوع را به مرکز اطلاع و با حضور همکاران در اطلاعات و کلانتری مربوطه به سر صحنه هر چهار نفر دستگیر و به کلانتری انتقال داده می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به درخواست همشهریان در خصوص برخورد قاطع با این نوع افراد که سبب رعب و وحشت در میان مردم می‌شوند، گفت: از موارد مهم این نزاع خیابانی و حضور به موقع پلیس در سر صحنه، خواست اکثریت مردم در برخورد قاطع با چنین افرادی بود که در روز روشن با عربده و فحاشی و سلاح سرد به طرز وحشتناکی به هم آسیب جسمی زدند و این صحنه‌ها برای مردم به شدت ترسناک و غیر قابل هضم است.

سرهنگ داداش تبار با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، افزود: خط قرمز پلیس نظم و امنیت مردم است و ما سر سوزنی سر این موضوع با افرادی که چنین قصدی دارند مماشات نخواهیم کرد و به گفته فرمانده کل پلیس انتظامی این افراد اگر تمایل دارند می‌توانند پلیس را امتحان کنند که با رخ داد چنین صحنه‌هایی پلیس چه برخوردی با آنها خواهد کرد.

او گفت:هر چهار متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.