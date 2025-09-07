وزیر میراث فرهنگی گفت: در شهریور ماه گردشگری درحال بازگشت به شرایط قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  گفت: در نشست مشترک با وزیر امور خارجه بررسی ظرفیت‌های گردشگری حوزه خلیج فارس، قفقاز وروسیه، هند و چین در این نشست مشترک انجام شد.

سید رضا صالحی امیری افزود: همکاری دیپلماسی برای جذب گردشگر نیازمند همکاری با و وزارت امور خارجه است. وی گفت: وزارت امور خارجه گردشگری را در اولویت برنامه‌های خودش قرار داده است. وی با اشاره به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای معرفی ایران گفت: در این نشست مشترک وزیر امور خارجه به استفاده از این ظرفیت مهم اشاره داشته است تا صدای ایران زیبا به جهانیان برسد.

صالحی امیری گفت: در شهریور ماه گردشگری درحال بازگشت به شرایط قبل از دفاع مقدس دوازده روزه است.

وزیر امور خارجه نیز گفت: وزارت امور خارجه موظف است با زدودن غبار چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دهد. عباس عراقچی گفت: در این نشست مشکلات پیش پای گردشگری مطرح شد و مسایلی مثل صدور روادید و شرکت در برنامه‌های بین المللی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری ایران مطرح شد.

وی همچنین در خصوص لغو روادید گفت: در خصوص لغو روادید با برخی کشور‌ها مثل عراق تجربه خوبی داشتیم، اما ادامه این موضوع نیازمند همکاری با نهاد‌ها و سازمان‌های مثل نهاد‌های امنیتی است.

