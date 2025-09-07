باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنیزاده، در جلسه چهارصد و سیوششم هیئت واگذاری، تصمیمات مهمی درباره نحوه واگذاری بنگاههای دولتی و اصلاح اساسنامه شرکتها اتخاذ کرد.
در این جلسه که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، مقرر گردید کاهش قیمت پایه و تعدیل شرایط واگذاری بنگاههایی که در عرضه اولیه موفق به فروش نمیشوند، بهعنوان رویهای کلی و حداکثر تا شش ماه آینده اعمال شود.
موضوع واگذاری ۵۳ درصد سهام شرکت آلومینای ایران که متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، نیز مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد سازمان خصوصیسازی در این زمینه با مخالفت اعضای هیات مواجه شد و مقرر شد این موضوع ظرف دو ماه آینده مجدداً مورد بازنگری و تصمیمگیری قرار گیرد.
در ادامه جلسه، بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح بند «ب» ماده ۲ اساسنامه شرکت ایران ترانسفو به تصویب رسید و جزء ۶ مربوط به «انجام فعالیتهای آزمون و آزمایشگاه در کارخانه زنجان» به آن افزوده شد.
همچنین، شیوهنامه تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی برای مشارکت در واگذاریها بازنگری شد و عبارت «سهام بلوکی بنگاهها» و «سهام شرکتها» در این شیوهنامه به «بنگاهها» تغییر یافت.
از دیگر مصوبات مهم جلسه، تعیین تکلیف نحوه استفاده از امتیازات سهام ممتاز دولت در شرکتهای مشمول واگذاری و تأثیر آن بر قیمتگذاری بود. در این زمینه، درباره شرکت مدیریت تولید و بهرهبرداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام تصمیم گرفته شد که سازمان خصوصیسازی آگهی واگذاری سهام این شرکت را به ارزش ۴۳۲ هزار و ۸۰۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، با لحاظ ارزش سهام ممتاز، از طریق مزایده عمومی و به صورت نقد منتشر کند.
همچنین بند مربوط به سهام ممتاز در اساسنامه شرکت در اسناد عرضه افشا خواهد شد و نحوه تعیین تکلیف سهام ممتاز در قیمتگذاری سایر شرکتها نیز به صورت موردی در هیات بررسی میشود.
این تصمیمات در راستای اجرای قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است.