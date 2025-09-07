سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا به تقابل با رژیم صهیونیستی در مرحله مقدماتی جام جهانی واکنش نشان داد و آن را بدشانسی تلقی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنارو گتوزو در حالی که فشار‌ها برای حذف رژیم صهیونیستی از مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال افزایش یافته، موضع گیری تند خود را علیه این رژیم اعلام کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا درباره بازی با تیم گفت: من مرد صلح هستم، امیدوارم صلح در سراسر جهان برقرار باشد. دیدن جان باختن غیرنظامیان و کودکان قلبم را می‌شکند. ما اسرائیل را در گروه خود داریم و باید بازی کنیم. ما واقعا بدشانس بودیم که با اسرائیل در یک گروه بودیم و کار زیادی از دستمان بر نمی‌آید. چیزی که می‌بینیم دردناک است و همین را می‌توانم بگویم.

تیم ایتالیا و تیم رژیم صهیونیستی هنوز در مقدماتی جام جهانی با هم رو‌به‌رو نشده‌اند، اما بازی خانگی تعیین شده برای این تیم‌ها در هشتم سپتامبر، در مجارستان برگزار خواهد شد.

ایتالیا و تیم رژیم صهیونیستی در یک گروه مقدماتی برای مسابقات جام جهانی تابستان آینده در کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. در حال حاضر، نروژ در صدر گروه قرار دارد، اسرائیل در جایگاه دوم و ایتالیا در جایگاه سوم قرار دارد.

منبع: مشرق