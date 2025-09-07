باشگاه خبرنگاران جوان - سیدکمال میرجعفریان با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی اظهار کرد: تأکید رئیسجمهور و برنامه دولت بر تولید برق از انرژی پاک و جایگزینی سوختهای فسیلی است. در همین راستا در استان تهران، پروژههای انرژی خورشیدی با ظرفیتی نزدیک به ۱۰۰۰ مگاوات وارد فاز اجرا شده و بخشی از آن نیز آغاز شده است.
وی افزود: تولید انرژی ارتباط مستقیمی با وضعیت منابع آبی دارد؛ به دلیل ناترازی آب در پشت سدها هنوز با شرایط پایدار انرژی فاصله داریم و نیازمند تلاش بیشتری در این حوزه هستیم. از طرف دیگر، همراهی مردم در صرفهجویی و مدیریت مصرف میتواند نقش مهمی در عبور از این شرایط ایفا کند.
معاون عمرانی استانداری تهران درباره موضوع تعطیلیها گفت: تصمیم در این خصوص یک موضوع کلان است و در دولت گرفته میشود چرا که ناترازی برق محدود به یک منطقه خاص نیست و کل شبکه کشور را درگیر میکند.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس شرایط محیطی و دمای هر منطقه، تصمیمات لازم اتخاذ میشود و در تهران نیز وضعیت دما در حال رسیدن به تعادل است.
در خصوص اقدامات برای کاهش آلایندگیها در فصلهای پاییز و زمستان اظهار کرد: از اواخر سال گذشته موضوع جایگزینی خودروهای برقی را به صورت جدی پیگیری کردیم و تفاهمنامهای برای جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی منعقد شده است. همچنین اجرای طرح کهاب (کنترل بخارات بنزین در جایگاههای سوخت) در دستور کار قرار دارد و بخشی از جایگاهها نیز به این سیستم مجهز شدهاند.
وی توسعه حمل و نقل عمومی را یکی دیگر از برنامههای مهم استان دانست و گفت: استاندار تهران بر ایجاد شرکت حمل و نقل قطار حومه تأکید دارد و با تشکیل این شرکت در سازمان اداری و استخدامی کشور، توسعه حمل و نقل ریلی در حومه تهران محقق میشود و این امر به کاهش تردد خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کمک خواهد کرد.
طرح جامع و یکپارچه حمل و نقل استان بهزودی اجرایی میشود
معاون عمرانی استانداری تهران ادامه داد: کار کارشناسی طرح جامع و یکپارچه حمل و نقل استان تهران نیز در شورای عالی ترافیک انجام شده و به زودی اجرایی میشود. مجموعه این اقدامات در راستای کاهش نقش خودروهای شخصی و استفاده از انرژیهای پاک برای کاهش آلایندگی طراحی شده است.
وزارت نفت به دنبال استانداردسازی و تأمین سوخت با حجم بالا است
وی با اشاره به کیفیت سوخت در سطح پایتخت گفت: وزارت نفت به دنبال استانداردسازی و تأمین سوخت با حجم بالا است. در این میان وسایل نقلیه فرسوده نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند که با جایگزینی موتورسیکلتهای برقی و نوسازی ناوگان میتوان بخشی از این مشکل را برطرف کرد.
میرجعفریان در خصوص وضعیت جایگاههای سوخت در تهران نیز خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر تمهیدات لازم اندیشیده شد و هیچ بحرانی به وجود نیامد. حتی در مقاطعی که تعادل جمعیتی در شهر به هم خورد و مردم به شهرستانها رفتند، با انتقال بنزین توانستیم شرایط را مدیریت کنیم و هماکنون ذخیرهسازی کافی در جایگاههای سوخت انجام شده است.
منبع: ایسنا