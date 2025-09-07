باشگاه خبرنگاران جوان - احسان حدادی تیرماه سال گذشته با سوابق درخشان ورزشی و مدال نقره المپیک لندن ۲۰۱۲، با وعده ایجاد یک انقلاب مالی و اسپانسری و فنی وارد فدراسیون دوومیدانی شد.

حدادی قبل از انتخابات در صحبت‌هایی گفته بود: «برنامه ویژه‌ای برای حضور اسپانسر‌ها دارم و قطعا می‌خواهیم انقلابی در این بخش به پا کنیم، نه تنها حامی مالی داخلی، بلکه حامی مالی خارجی هم خواهیم داشت. در چین که حضور داشتم با یکی دو شرکت صحبت کردم، آنها هم دوست دارند به خاطر ارتباطی که با ما دارند بیایند و کمک کنند. در دوومیدانیِ ما هیچ چیز سر جایش نبوده و به همین دلیل این رشته خیلی دیده نشده است.»

او قول داده بود با شبکه روابط وسیع خود اسپانسر‌های قدرتمندی را به ورزش دوومیدانی بیاورد و چهره این رشته را متحول کند. اما حالا، ۱۴ ماه پس از آن روزها، نه تنها خبری از اسپانسری نیست، بلکه لیگ دوومیدانی در بحرانی‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد.

لیگ دوومیدانی؛ از وعده تا واقعیت

حدادی پیش از این اعلام کرده بود که می‌خواهد استقلال و پرسپولیس را به لیگ بیاورد تا با حضور این باشگاه‌ها و اسپانسری که با خود می‌آورند، شور و هیجان به این رشته بیاد؛ وعده‌ای که تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته و دو تیم در حد حرف هم به لیگ اضافه نشده‌اند و حتی قهرمان سال گذشته نیز عطای حضور در دوومیدانی را به لقایش بخشید و به سمت هاکی رفت!

امسال هم لیگ شرایط خوبی نداشت و در بسیاری از رشته‌ها و رده‌های سنی، مسابقات به شکل ضعیف و کم رونقی اجرا شده است. ملی‌پوشان حاضر در لیگ هم قرارداد‌های مالی مناسبی ندارند و شرایط اقتصادی آنها به هیچ وجه بهبود نیافته است. این وضعیت باعث شده شور و انگیزه ورزشکاران کاهش یابد و نقد‌ها به مدیریت فدراسیون هر روز پررنگ‌تر شود.

انتقاد ملی‌پوشان؛ آتش زیر خاکستر

ملی‌پوشان دوومیدانی که مهمترین سرمایه فدراسیون هستند، بار‌ها در گذشته نسبت به وضعیت مالی، امکانات تمرینی و حمایت‌های مدیریتی ابراز نارضایتی کرده‌اند و شاید امیدوار بودند با حضور حدادی که خودش ورزشکار بوده، شرایط آنها بهتر شود، اما عملا اتفاقی نیفتاد.

حسن تفتیان، یکی از چهره‌های شاخص تیم ملی، اخیراً با انتقاد صریح از شرایط موجود گفته بود: «متأسفانه روز‌های خوبی بر دوومیدانی ایران نمی‌گذرد. این روز‌ها بیش از هر چیز غیبت ورزشکار در این رشته به چشم می‌آید. باید قدر همین تعداد محدود باقی‌مانده را دانست.

برخورد‌های سلیقه‌ای در انتخاب ورزشکاران و بی‌توجهی به معیار‌های فنی، اعزام‌های محدود، اردو‌های یکنواخت و کم‌هزینه باعث شده‌اند تعدادی از ورزشکاران مطرح با وجود تمرینات حرفه‌ای جایگاهی در تیم ملی یا برنامه‌های فدراسیون نداشته باشند. این یعنی نادیده گرفتن و از بین بردن سرمایه انسانی. قطع حقوق ملی‌پوشان و نبود حمایت مالی از مربیان داخلی و ورزشکاران تیم ملی در این شرایط دشوار اقتصادی، انگیزه‌ها را از بین برده است.»

با این شرایط نگرانی از بی‌ثباتی در مدیریت، نبود امنیت شغلی و عدم پاسخگویی مناسب به مشکلات ورزشکاران، به طور جدی فدراسیون را با چالش رو‌به‌رو کرده است.

بحران ملی‌پوشان بازداشت‌شده در کره جنوبی

یکی دیگر از مشکلات جدی فدراسیون، وضعیت نامعلوم ملی‌پوشان بازداشت شده در کره جنوبی است که بیش از ۳ ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این مسئله باعث شده فشار‌های روانی زیادی به خانواده‌ها و تیم ملی وارد شود و خلل بزرگی در آماده‌سازی ورزشکاران برای رقابت‌های مهم ایجاد شود.

وعده ۱۰ مدال آسیایی؛ رویایی دست‌نیافتنی؟

حدادی در زمان انتخابات یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های خود را کسب ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی مطرح کرد؛ وعده‌ای که اگرچه شور و انگیزه ایجاد کرد، اما با توجه به شرایط فعلی فدراسیون، حمایت‌های مالی ضعیف، کیفیت پایین لیگ و عدم رسیدگی به نیاز‌های ملی‌پوشان، تحقق آن بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.

برای رسیدن به چنین هدف بزرگی، نیازمند ساختار مالی قوی، امکانات تمرینی به روز، حمایت مستمر اسپانسری و مدیریت کارآمد است؛ چیز‌هایی که با روند فعلی به نظر نمی‌رسد دست‌یافتنی باشند.

در مجموع ۱۴ ماه از ریاست احسان حدادی بر فدراسیون دوومیدانی گذشته و اگر او قصد دارد به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند، باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ای عملی برای جذب اسپانسر‌های واقعی، حمایت از ورزشکاران و ارتقای کیفیت لیگ ارائه دهد؛ وگرنه دوومیدانی ایران همچنان در مسیر رکود و ناامیدی حرکت خواهد کرد.

منبع: فارس