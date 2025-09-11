رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: علی رغم آنکه در پیک تولید محصولات جالیزی و سبزی و صیفی هستیم، اما قطعی برق و کمبود آب منجر به نوسان بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به اخراج کارگران افغان، قطعی برق و کمبود آب دیگر شاهد رشد صادرات محصولات کشاورزی نخواهیم بود.

به گفته وی، قطعی برق ها بر توسعه تولید و صادرات محصولات کشاورزی اثرگذار است، همچنین منجر به نوسان بازار محصولات جالیزی و سبزی و صیفی شده به طوریکه با محدودیت تولید، قیمت روبه افزایش است.

نورانی ادامه داد: علی رغم آنکه در پیک تولید محصولات جالیزی و سبزی و صیفی هستیم،نوسانات چشمگیری در بازار داریم که براین اساس صادرات باید کاهش یابد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به تاثیر رشد صادرات بر تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: با توجه به نوسان ۲۰ درصدی نرخ ارز، قیمت محصولات ۴۰ درصد افزایش داشته است که براین اساس باید با بررسی بیشتر از سطح بازار برآوردی راجع به میزان صادرات نسبت به سال قبل داشت.