عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید اگر تروئیکای اروپایی فعال‌سازی اسنپ‌بک را پس بگیرد لزومی به خروج ما از NPT نیست و اتوماتیک‌وار این مصوبه مجلس لغو می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مذاکره احتمالی ایران و آمریکا گفت: آمریکا از حمله‌ای که انجام داد یک‌مقدار درس گرفت و وقتی توان نظام جمهوری اسلامی را دید درخواست آتش‌بس کرد و با توجه به اینکه به همه گوشه و کنار دنیا چنگ می‌زند در یک وضعیت ناپایداری در ابعاد مختلف قرار دارد بنابراین برروی هیچ‌یک از حرف‌های ترامپ و اروپا نمی‌شود حساب باز کرد و ما فقط بایستی روی مصلحت‌های کلی خودمان حساب کنیم.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اظهار کرد: مذاکره با آژانس انرژی اتمی در راستای نادیده گرفتن مصوبه مجلس نیست؛ صحبت‌هایی که صورت می‌گیرد به این لحاظ است که آژانس بتواند به وظیفه فنی خود برگردد چون آنچه باعث جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد موضع بسیار نابخردانه‌ای بود که از طرف آنها گرفته شد و باید اصلاح شود که در این راستا تعاملات و صحبت‌هایی انجام می‌شود و اگر آژانس بتواند به مسئولیت‌های خود برگردد می‌توان با آن مذاکره کرد.

این نماینده مجلس می‌گوید باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظرات و دیدگاه‌ها درباره خروج ازNPT را بررسی کنیم و جمع‌بندی آن را به صحن بیاوریم و اگر تصویب شود قابلیت اجرایی پیدا می‌کند البته پروسه این خروج سه ماه طول می‌کشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اگر تروئیکای اروپایی فعال‌سازی اسنپ‌بک را پس بگیرد لزومی به خروج ما از NPT نیست و طبیعتا اتوماتیک‌وار این مصوبه مجلس لغو می‌شود، اما اگر آنها بخواهند مکانیسم ماشه را اجرا کنند پروسه خروج ما از NPT  عملی می‌شود. 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه با ماشه چه بی ماشه لطفا خارج شوید نفع ایران را در نظر بگیرید نه نفع بیگانگان رو
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م.فشفشه
۱۲:۰۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چند نفر اومدید میگید از npt در هر حالت خارج شید اثرش رو میدونید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
سازمانهای بین المللی ابزار غربیها برای کنترل کردن دیگر کشورهها هست . تا به حال کجای دنیا این سازمانها کارشون رو درست انجام دادند؟
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
لعنت بر خاینین داخلی
۸
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
من نمی فهمم چرا منفی میدید مگه شما خائن هستید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اینا چه ربطی به هم دارن؟! دیگه داره اوضاع زیادی مشکوک میشه! چه اتفاقی در کشورمان رخ داده که مردم بیخبرن؟
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ربطش اینه که هدف مذاکره رفع تحریم بود و اینکه جنگی رخ ندهد
وقتی در میانه مذاکرات حمله شد یعنی مذاکره یک فریب و سرگرمی بیش نبوده و بهترین کار خروج از آن پی تی است تا از سر جاسوسان و ریس آژانسی که جنگ افروز است جلوگیری شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
امریکا حمله کرد درس گرفت آمریکا زذ تاسیسات هسته ای اصلیمون را نابود کرد چه درسی گرفت
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
از داخل به اروپایی ها ایمپالس دادند که شما اسنپ بک را فعال کنید و یکماه فرصت بدهید تا ما بتوانیم در داخل شلوغ کنیم و بعد با شما وارد مذاکره شویم وگرنه الان بعد حمله شما تحت فشاریم و اگر الان وارد مذاکره شویم همه می فهمند آدم شما هستیم....
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
و البته اتوماتیک وار فعال شدنش در صورت بدعهدی دهها باره غربیان
۰
۱۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بمب اتم بسازید تا بهمون احترام بگذارند
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مجلس ده تا پنج درصدی مگر غیر این بوده عده‌ای دور هم جمع شده و حقوق الکی می گیرند و نه اختیاری و نه اثری در حکومت داشته و دارند امیدوارم آنچه خیر است آنجا شود
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۲:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
نشستند و گفتند و برخاستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ترسو ، اسنپ بک پس نمی گیره تو الان باید در موضع تهاجمی باشی نه التماس کنی این یعنی آمریکا ، اسرائیل ما ضعیف هستیم ما باید از npt خارج می شدیم اگر شده واسه سه ماه این کار را می کردین بعد اونا میفتادند به التماس
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
پهلوووون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به احتمال فراوان اورانیوم های شصت درصدی پراکنده شدند باید به ایران و ایرانی غرامت دهید حمله وحشیگرانه و غافلگیرانه به تاسیسات ما با جنگ افروزی گروسی بی همه چیز و از روی نا آگاهی
باید جبران خسارت و غرامت شود
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر پراکنده شده باشند این یعنی آبروریزی برای غرب وحشی در جهان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
امام علی فرموده کسیکه دین ندارد به عهده پیمانش اعتماد نکنید کشورهای اروپایی و غربی همانند که هستند مثل کفار و یهودیان زمان پیغمبر عمل می کنند هیچ موقع به تعهدات پایبند نبودند
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
لغو اتوماتیک‌وار مصوبه مجلس برای خروج از NPT در صورت فعال نشدن مکانیسم ماشه، این تیتر ها یعنی چی؟ مردم، سردارها، تاسیسات هسته ای ما را شیک و مجلسی زدن
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۲۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ادامه: باید از npt خارج شد.
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۵۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چرا متن من کوتاه شده، کاملش:
لغو اتوماتیک‌وار مصوبه مجلس برای خروج از NPT در صورت فعال نشدن مکانیسم ماشه، این تیتر ها یعنی چی؟ مردم، سردارها، تاسیسات هسته ای ما را شیک و مجلسی زدن و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را نیز تهدید می کنند. پس باید از پیمان یکطرفه خارج شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر منافقین و کفار
۵
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، در حالی که این رفتار فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون در برجام محکوم و متهم هستند، نه مدعی

هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال ۲۰۱۵ تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اونی که میگه تحریم نعمت است شعور اقتصادی ندارد و نظر ندهد بهتر است...گازوویل رو دارید میدید لیتری 300 تومن...روزی 6000 میلیارد تومن یارانه گازوویل میدید..این رقم بدلیل افزایش نرخ ارز رفته بالا...هر چی ارز بره بالاتر تورم میره بالاتر و ناترازی بیشتر...با هیچ سیاستی نمیشه فساد ساختاری و کاسبان تحریم رو از نعمت تحریمها محروم کرد..فقط با شمشیر
۹
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ارزان بودن قیمت سوخت بزرگترین ناعدالتی در حق نصف مردمی که خودرو ندارن
۹
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
در پوشش مردم پیام ندین،،دیگه اقتصاد چی ازش مونده...فکر گرونی سوخت همین اقتصاد نیمه جون هم به فنا خواهد داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اگه پزشکیان مثل رئیسی قوی بود و ضعف نشون نمیداد جرات نمیکردن حمله کنن
۷
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه نظر سخیفی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
این کمیسیون به اصطلاح امنیت اول یه قانون وضع کنه چیزی به نام جلسه برای مسئولین و فرماندهان رده بالا ممنوع بشه و همه با فیبر نوری و از راه دور باید با هم مذاکره کنن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ارتباطات کوانتومی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
وقتی قرار باشد تعهدی در کار نباشد و تعهدها یکطرفه باشد
و اینکه هدف اصلی که همان رفع تحریمها بود فراموش شود و غرب بابت بدعهدیش غرامت و خسارت که ندهد ،هیچ
حمله به تاسیسات هم بشود
پس بهترین گزینه خروج از ان پی تی بود و خواهد بود
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
شفافیت
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا جهان امروز جهان زرنگها و نیرنگ‌ها و زیرکهاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
وقتی برای صلح آمیز هم تهدید میشوی و حمله غافلگیرانه صورت می‌گیرد آنهم در میانه مذاکرات همان بهتر که عضو ان پی تی نباشی
و
البته در صورتی که اهل گفتمان و حق مسلم کشورمان نباشند
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اشتباهی منفی زدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
محکم راه رو ادامه بدهیم، چرا به دیگران وابسته اینجوری باشیم که بدونیم نیرنگی می‌کنن و باز هم...
۳
۸
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۰۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بامطرح کردن اسنپ بک تصمیم شرافتمندانه ی خروج ازNPTبه علت خیانتهای گروسی واذناب صهیونیسم راخواستند لغوکنند که ظاهرانمایندگانی که قادربه فهم استقلال نیستند برای آنها بازی میکنند.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
آقای ثانی کار شما اشتباه است. چرا ایران باید تن به عهد نامه ای یک جانبه بدهد؟ اول آمریکا از برجام خارج شده چرا ایران باید به تعهدات یک جانبه پایبند باشد ؟
۱
۱۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
زیر بار خفت و خواری نروید . مرد باشید و روی حرف تان بایستید . از NPT خارج شوید . نترسید ، تحریم ها نعمت هستند و باعث پیشرفت . هر کسی حرفی از مذاکره و توافق با آمریکا و اروپا بزند، بی شرف و پُفیوز هست.
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mohammad
۰۸:۱۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ایران باید قوی و محکم و مقتدرانه جلوی دشمنان بایستد وگرنه مثل سابق طمع می کنند و به حاکمان وطنمان حمله می کنند مثل جنگ جهانی دوم
