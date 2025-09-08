باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مذاکره احتمالی ایران و آمریکا گفت: آمریکا از حمله‌ای که انجام داد یک‌مقدار درس گرفت و وقتی توان نظام جمهوری اسلامی را دید درخواست آتش‌بس کرد و با توجه به اینکه به همه گوشه و کنار دنیا چنگ می‌زند در یک وضعیت ناپایداری در ابعاد مختلف قرار دارد بنابراین برروی هیچ‌یک از حرف‌های ترامپ و اروپا نمی‌شود حساب باز کرد و ما فقط بایستی روی مصلحت‌های کلی خودمان حساب کنیم.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اظهار کرد: مذاکره با آژانس انرژی اتمی در راستای نادیده گرفتن مصوبه مجلس نیست؛ صحبت‌هایی که صورت می‌گیرد به این لحاظ است که آژانس بتواند به وظیفه فنی خود برگردد چون آنچه باعث جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد موضع بسیار نابخردانه‌ای بود که از طرف آنها گرفته شد و باید اصلاح شود که در این راستا تعاملات و صحبت‌هایی انجام می‌شود و اگر آژانس بتواند به مسئولیت‌های خود برگردد می‌توان با آن مذاکره کرد.

این نماینده مجلس می‌گوید باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظرات و دیدگاه‌ها درباره خروج ازNPT را بررسی کنیم و جمع‌بندی آن را به صحن بیاوریم و اگر تصویب شود قابلیت اجرایی پیدا می‌کند البته پروسه این خروج سه ماه طول می‌کشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اگر تروئیکای اروپایی فعال‌سازی اسنپ‌بک را پس بگیرد لزومی به خروج ما از NPT نیست و طبیعتا اتوماتیک‌وار این مصوبه مجلس لغو می‌شود، اما اگر آنها بخواهند مکانیسم ماشه را اجرا کنند پروسه خروج ما از NPT عملی می‌شود.