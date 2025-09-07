باشگاه خبرنگاران جوان - قالیبافی یکی از هنرهای اصیل و ارزشمند صنایع دستی کشورمان است که از جایگاه ویژهای در نزد ما ایرانیان برخوردار است و امروزه نسلهای جوان این هنر اصیل ایرانی را با دستان پرتوان خود احیا میکنند. در همین راستا نوجوان ۱۱ ساله از شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان، با دستان کوچک، اما هنرمندش، این میراث گرانبها را به تصویر کشید. وی که قالیبافی را از پدربزرگش آموخته، چلهدوانی را نیز به ظرافت انجام میدهد تا پیوند هنر و دانش در این سرزمین کهن باشد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به تصویر کشید که مشاهده میکنید.
منبع: امیرحسین اکبری نژاد - نفیسه آذرنگ