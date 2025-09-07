کمیته ملی المپیک طی پیامی افتخار آفرینی ملی پوشان کاراته کشورمان و کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک به نایب قهرمانی کاراته ایران در آسیا آمده است:افتخار آفرینی‌های نمایندگان شایسته کشورمان در رقابت‌های آسیایی رده‌های پایه و کسب ۲۲ مدال طلا، نقره و برنز از سوی آینده سازان این رشته و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان در این آوردگاه مهم، مایه سربلندی و افزایش نشاط و همبستگی مردم عزیزمان گردید.

ضمن تبریک این موفقیت و قدردانی از مجموعه زحمتکش فدراسیون، کادر فنی و مدال آوران عزیز برای کاراته کشورمان در دیگر رقابت‌های پیش رو بخصوص بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.