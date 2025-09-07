وزیر انرژی ازبکستان در کنفرانس سرمایه‌گذاری کابل با تأکید بر مشارکت استراتژیک، گفت: ازبکستان پشتیبان درازمدت افغانستان در بخش انرژی و آماده همکاری برای تولید انرژی و توسعه اقتصادی در این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان- میرزا محمود اوف چورابیک وزیر انرژی ازبکستان با حضور در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری در افغانستان اعلام کرد که کشورش حامی درازمدت افغانستان در بخش انرژی است.

وی با ابراز خوشحالی از شرکت در این رویداد، پیام رئیس‌جمهور ازبکستان را اعلام مشارکت استراتژیک و حمایت از تولید انرژی و توسعه اقتصادی در افغانستان، عنوان کرد.

این کنفرانس تحت عنوان «جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش برق افغانستان» با حضور اعضای کابینه طالبان،‏ وزرای انرژی ازبکستان و ترکمنستان، نمایندگان، نمایندگی سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، برخی سفارتخانه‌ها، مسئولین بخش خصوصی داخلی و خارجی، نهادهای غیردولتی‏ و نمایندگان نهادهای حامی انرژی تجدیدپذیر در کابل برگزار شد.

اهداف این کنفرانس، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در بخش برق افغانستان؛ جذب مداوم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ شناسایی مشکلات و ارائه راه حل‌های مناسب؛ ارتقای دانش تخصصی در بخش برق؛‏ همکاری و هماهنگی میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای بین‌المللی برق‌رسانی و فراهم‌آوری زمینه اتصال منطقه‌ای برق اعلام شده‌اند.

طالبان: به دنبال خودکفایی در انرژی هستیم

عبدالغنی برادر در این کنفرانس گفت که افغانستان علاوه بر سایر منابع، دارای منابع وسیع برق آبی، بادی و خورشیدی است که استفاده مؤثر از این منابع، نه تنها این کشور را در عرصه برق به خودکفایی می‌رساند؛ بلکه ظرفیت صادرات انرژی به کشورهای دیگر را نیز فراهم می‌سازد.‏

معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، برگزاری این کنفرانس را برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش برق، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بررسی چالش‌ها و ارائه راه‌حل های مناسب و بحث‌های همه‌جانبه، مهم دانست و ابراز امیدواری کرد‏ که این کنفرانس با دستاوردهای عملی و قابل اجرا به پایان برسد.

عبدالغنی برادر از همه کشورها، جامعه جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی خواست تا به محدودیت‌های مالی و بانکی وضع‌شده بر افغانستان پایان دهند.‏

به گفته او این محدودیت‌ها روند سرمایه‌گذاری خارجی را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است که به سود این کشور، منطقه و جهان نیست.

در همین حال، عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر طالبان، در این مراسم گفت: در افغانستان زمینه وسیع برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی وجود دارد.

او در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: با همه کشورهای همسایه، منطقه و جهان روابط متقابل و حسنه می‌خواهیم. از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.

حنفی همچنین از تاجران، ملت افغانستان، کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی خواست با آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه شرق این کشور، همکاری کنند.

این مقام بلندپایه طالبان، در پایان، خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی شد.

همچنین دفتر معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان از امضای چند تفاهم‌نامه برای تولید ۹۴۰۷ میگاوات برق خبر داد و افزود که کار پروژه‌های برق به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار که پیشتر با سرمایه‌گذاری ازبکستان به امضا رسیده بود، آغاز شده است.

ارسال سومین محموله کمک‌های امدادی ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
دیدار مقامات طالبان و ایران برای تسهیل تجارت و احیای جاده ابریشم
پایان عملیات نجات در کنر با بیش از ۲۲۰۰ کشته
حضور مقامات طالبان در نشست اقتصادی شرق
