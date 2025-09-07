باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوذر جمشیدوند گفت؛ جمهوری اسلامی در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خوبی دارد.

وی بیان کرد: کشور از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون رشد خوبی به لحاظ کمی و کیفی در تولید ماشین‌آلات داشته است.

مدیرکل دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صمت ادامه داد: کمباین‌سازی ایران در اراک، استانداردها و الزامات لازم را طی کرده و محصولات این شرکت نسبت به مشابه خارجی کاملا قابل دفاع و رقابت پذیر است.

جمشیدوند اظهار کرد: در آزمون سال گذشته میزان ریزش کمباین غلات زیر به یک درصد رسید که نسبت به مشابه خارجی عدد قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه، توسعه زیرساخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در تولید ماشین‌آلات پرداخت تسهیلات از اهمیت ویژه برخوردار است و باید کمک شود تا نقدینگی در قالب تسهیلات به کشاورزان اعطا شود تا متقاضیان بتوانند از محصولات با کیفیت داخلی بهره‌گیری کنند.

مدیرکل دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صمت افزود: افزایش تولیدات باعث افزایش بهره‌وری در صنعت کشاورزی و مانع هدر رفت محصولات می‌شود.

جمشیدوند بیان کرد: هدفگذاری تولید کمباین امسال کشور یک‌هزار دستگاه در شرکت کمباین‌سازی ایران در اراک است که تحقق این مهم رابطه مستقیمی با پرداخت تسهیلات دارد.

وی گفت: در زمینه واردات نیز، محصولاتی که در داخل تولید نمی‌شود، بر اساس نیاز ثبت سفارش می‌شود.

مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران هم به خبرنگاران گفت: هدفگذاری امسال این شرکت، تولید یک‌هزار دستگاه است که تاکنون ۳۸۰ دستگاه تولید شده است.

علی‌اصغر حمیدی‌فر افزود: در جنگ تحمیلی، تولیدات این شرکت حدود یک ماه با کاهش همراه بود.

وی بیان کرد: انتظار است در ۶ ماه دوم سال برای افزایش تولیدات، حمایت لازم در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت کمباین‌سازی ایران افزود: این شرکت همه سفارشات خود را انجام داده است.

حمیدی‌فر اظهار کرد: تحقق برنامه هدفگذاری این شرکت نیازمند تسهیل در پرداخت تسهیلات است.

وی با بیان اینکه اصل تولیدات کمباین ایران در اراک انجام می‌شود، گفت: ۲۰۰ پیمانکار در کنار این شرکت قطعه‌سازی انجام می‌دهند.

شرکت کمباین‌سازی ایران واقع در ابتدای جاده اراک به تهران، در سال ۱۳۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به‌ نام شرکت جانساز (سهامی خاص) به ثبت رسید.

این شرکت در سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۶۱ به ترتیب ابتدا به شرکت ایران جاندیر و سپس به شرکت کمباین‌سازی ایران تغییر نام داد سال ۱۳۷۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و آذر ۱۳۷۳ به عضویت بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و سال ۱۳۸۴ آستان قدس رضوی ۵۱ درصد سهام شرکت را خریداری کرد.

ایرنا