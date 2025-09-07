باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم رضایی در جلسه کمیسیون عملیات انتظامی شهرستان ایرانشهر، ضمن تبریک هفته وحدت و ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های مهمی است که با وجود مذاهب شیعه و سنی و همچنین قومیت‌های اصیل ایرانی مانند سیستانی و بلوچ بیشترین همگرایی را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در صدد برهم زدن این همگرایی در بین مردم استان بوده است؛ افزود: همراهی و اصالت مردم و تلاش‌های نیرو‌های مسلح و به طور ویژه فراجا در منطقه باعث شکست و سرافکندگی دشمنان این خطه شده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به موفقیت در عملیات اخیر ایرانشهر و به هلاکت رساندن تروریست‌های حادثه پاسگاه" دامن" تصریح کرد: عملیات خوب و مبارکی بود که هم مردم را خوش آمد و هم باعث رنجش دشمنان شد که عامل پیروزی در این عملیات فقط توکل و توسل به خداوند بوده است که همواره باید سرلوحه کار قرار گیرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان داشت: خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران و در لباس مقدس نیروی انتظامی یک عبادت است و اگر غیر این باشد باطل بوده و آنچه در قوای اسلامی اهمیت دارد انجام تکلیف است نه رفع تکلیف و همین موضوع تفاوت ما با دشمنان ایران اسلامی می‌باشد.

وی ادامه داد: انتظامی با هر عنوانی به عنوان یک سازمان مقدس در حال خدمت رسانی بوده و نقش بالایی در خنثی سازی فتنه‌های دشمن در جنگ ۱۲ روزه داشته و با وجود اینکه فراجا نیز در جریان این جنگ آسیب دید و مورد تعرض قرار گرفت، اما بازهم به عنوان تکیه گاه مردم و سازمان‌های آسیب قرار گرفت که امروز از نیروی انتظامی به عنوان یکی از پاسدار‌ها و حافظان ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد می‌شود.

سردار رضایی با اشاره به نشست صمیمی روز گذشته با سران طوایف و ریش سفیدان در زابل بیان داشت: عشق و علاقه مردم سیستان و بلوچستان به نظام اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی معادلات غلط دشمن را نقش بر آب کرده و فراجا افتخار دارد که امروز خدمتگزار مردم صبور و استوار استان سیستان و بلوچستان است.

بازدید از گروهان مرزی ریگ ملک‌

‌سردار رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین در بررسی آخرین وضعیت مرز‌های جنوب شرق کشور، ضمن بازدید و پایش هوایی از مرز‌های استان سیستان و بلوچستان از گروهان مرزی ریگ ملک شهرستان میرجاوه بازدید کرد.

وی در این بازدید با بررسی توان آمادگی عملیاتی مرزبانان، تلاش‌های آنان را در تأمین امنیت مرز‌های جنوب شرق مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به برکت حضور پرتلاش شما مرزبانان مجاهد، امنیت در مرز‌های پهناور استان سیستان و بلوچستان مطلوب و پایدار است و مرزنشینان در سایه امنیت موجود، مشغول زندگی و امرار معاش هستند.

سردار رضایی در بخش دیگر سخنان خود بر تقویت اشراف اطلاعاتی در حوزه استحفاظی تاکید کرد وعنوان داشت: مرزبانان، دیده بانان همیشه بیدار و مبارزان بی ادعایی هستند که به طور شبانه روزی در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: نیرو‌های مرزبانی با اخلاص، معنویت و روحیه بسیجی، در اقصی نقاط مرز‌های پهناور خشکی و دریایی جمهوری ایران اسلامی از جان خود برای دفاع از کشور مایه می‌گذارند که این نشان از سلحشوری مرزبانان دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی مرزبانان را ستون محکم دفاع از مرز‌های ایران اسلامی دانست و گفت: مأموریت مرزبانی به لحاظ وسعت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی، یکی از سخت‌ترین مشاغل است که رسیدگی بیشتر به مرزبانان بایستی در اولویت کاری باشد.

