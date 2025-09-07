باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای شیراز با مساحت ۱۰ هزار مترمربع همزمان با هفته وحدت آغاز می‌شود. این پروژه با هدف احیای آیین پهلوانی، ارتقای سلامت شهروندان و افزایش سرانه فرهنگی و ورزشی در ضلع جنوبی باغ جنت اجرا خواهد شد.

محمد امین، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، با تأکید بر اینکه اجرای این طرح هیچ‌گونه تخریبی برای باغ جنت در پی نخواهد داشت، گفت: پروژه باغ‌موزه به‌گونه‌ای طراحی شده که نه تنها مانع توسعه فضای سبز نمی‌شود، بلکه با کاشت بیش از ۲۵۰ اصله درخت جدید از جمله سروناز شیراز، نارنج، انار، ارغوان و نخل، فضای باغ جنت سرزنده‌تر و دلنشین‌تر خواهد شد. هیچ حصار یا دیواری بین پروژه و باغ کشیده نمی‌شود و این مجموعه بخشی جدانشدنی از باغ جنت خواهد بود.

او افزود: بیش از ۷۰ درصد این پروژه به باغی با الگوی کاشت ایرانی اختصاص یافته و شهروندان می‌توانند از همه ورودی‌های باغ جنت به این مجموعه دسترسی داشته باشند.

به گفته امین، در قلب این مجموعه، بزرگ‌ترین زورخانه سرپوشیده کشور با ظرفیت یک‌هزار تماشاچی و مساحت یک‌هزار و ۹۰۰ مترمربع ساخته می‌شود که توانایی میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را دارد. همچنین یک زورخانه سنتی با ظرفیت ۱۰۰ نفر برای اجرای آیین‌های اصیل پهلوانی پیش‌بینی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز عنوان کرد: این مجموعه علاوه بر فضا‌های ورزشی، شامل موزه فرهنگ پهلوانی برای نمایش آثار و اسناد مرتبط، کافه و شربت‌خانه با چشم‌انداز باغ، نگارخانه‌ها و فضا‌های خدماتی همچون سرویس‌های ویژه معلولین و اتاق مادر و کودک خواهد بود.

او تصریح کرد: هدف ما تنها ساخت یک مجموعه ورزشی نیست، بلکه ایجاد فضایی فرهنگی، اجتماعی و فراگیر است که برای همه اقشار و هر دو گروه بانوان و آقایان قابل استفاده باشد. باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی نمادی از هویت ایرانی، تلفیق فرهنگ و طبیعت و برگ زرینی دیگر در کارنامه شهرداری کلان‌شهر شیراز است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز