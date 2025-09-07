امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی، اصلاح محدوده فعالیت معدنی، سرمایه در گردش و تأمین برق، ازجمله درخواست واحد‌های تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی -  در سیزدهمین جلسه امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان، پرونده درخواست ۶ واحد تولیدی استان بررسی شد.

استاندارگلستان در این جلسه خطاب به بانک‌هاگفت: بانک‌ها در گلستان باید طوری عمل کنند که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در استان، رغبت داشته باشند.

طهماسبی همچنین برای چندمین‌بار تاکید کرد: حساب بانکی فعالان اقتصادی در گلستان، حتما باید در شعب بانک‌ها در استان باشد.

وی با بیان اینکه مصوبات جلسات کارگروه، لازم‌الاجراست، گفت: مشکلات سرمایه‌گذار، مشکل ماست. تمام‌قد باید به دنبال گره‌گشایی هستیم و با مسئولی که کوتاهی کند برخورد می‌شود.

جلسه امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان، جلسه امسال این کارگروه بود.

تاکنون ۱۹۷ مصوبه در این جلسات گذرانده شده که ۱۰۰ مصوبه اجرایی شده و بقیه درحال پیگیری و اجراست.

