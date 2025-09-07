باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه امروز این کمیسیون گفت: در بخش اول جلسه، ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد‌های غیرنظامی) مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف ازجمله نیرو‌های مسلح، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع تشکیل شد و ایرادات این لایحه برطرف شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی طرح تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی بیان کرد: این طرح به تصویب کمیسیون رسید و مشتمل بر یک ماده واحده و ۶ بند است که هدف آن تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی است. این طرح در ایام جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن در کمیسیون با حضور دستگاه‌ها مختلف مطرح شد.

رضایی اضافه کرد: طبق این طرح، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مکلف می‌شوند صددرصد بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح و همچنین بخش باقی‌مانده بودجه تأمین‌نشده سال ۱۴۰۳ را پرداخت کنند همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است صددرصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به منابع تقویت بنیه دفاعی را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه عمومی کشور یا از محل واگذاری سهم فروش نفت پرداخت کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: بانک مرکزی نیز مکلف می‌شود در سقف ۲ میلیارد یورو از منابع مسدودی یا سایر منابع ارزی خارج از کشور را به‌صورت تسهیلات با نرخ صفر درصد با تضمین بازپرداخت توسط سازمان برنامه و بودجه یا با اذن مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف می‌شود معادل ۲ میلیارد یورو برای خرید خارجی اقلام عمده دفاعی با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح، در اختیار وزارت دفاع قرار دهند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نیز مجاز می‌شوند به‌منظور پشتیبانی امور دفاعی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تخصیص نفت به ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار کنند.

رضایی اظهار کرد: همچنین سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد استفاده از دالان‌های هوایی کشور یا ترانزیت هوایی به ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد تا صرف تقویت سامانه‌های پدافند هوایی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با تصویب این طرح، انتظار می‌رود نگرانی‌ها در حوزه تقویت بنیه دفاعی کشور رفع شود و شاهد تحولی اساسی در تجهیزات، امکانات و حتی معیشت نیرو‌های مسلح باشیم. این طرح در جلسات آتی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.