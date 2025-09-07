عوامل برنامه رادیویی «سلام صبح بخیر» شبکه رادیویی ایران، سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه، مهمان واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عوامل برنامه رادیویی «سلام صبح بخیر» شبکه رادیویی ایران، سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه، مهمان واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی می‌شوند تا شنونده پرسش‌ها، نظرات و پیشنهادهای مخاطبان خود باشند.

به گزارش روابط‌عمومی رسانه ملی، این برنامه روز سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار می‌شود و شنوندگان می‌توانند در تماس با شماره ۱۶۲ به‌طور مستقیم با سازندگان این برنامه صبحگاهی گفت‌وگو کنند.

این برنامه فرصتی است برای تعامل نزدیک‌تر شنوندگان با دست‌اندکاران تولید برنامه «سلام صبح بخیر» که  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶:۱۵ تا حوالی ۸:۰۰ به مدت ۷۵ دقیقه با دو گروه برنامه‌ساز به تهیه‌کنندگی عرفان شهبازی و احسان زارع و گویندگی میثم نیکنام و سعید توکلی، مهمان شنوندگان عزیز در سراسر کشور است.

