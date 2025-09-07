باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح مالیات بر تبصره ماده ۱۰۰ نقش بسیار موثری در شفافیتهای مالی کشور دارد و میتواند زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود.
وی ادامه داد: تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به مالکان املاک اجازه میدهد تا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک لازم برای محاسبه مالیات، مالیات بر درآمد ملک خود را بر اساس نرخهای مشخصی پرداخت کنند. این تبصره به منظور تسهیل فرایند مالیاتی و کاهش بار اداری برای مالکان املاک طراحی شده است.
بیگی نژاد توضیح داد: با اجرای این تبصره، مالکان املاک میتوانند بدون نیاز به ارائه مدارک پیچیده، مالیات خود را پرداخت کنند. این امر میتواند موجب کاهش زمان و هزینههای مربوط به امور مالیاتی شود گفت:با سادهتر شدن فرآیند مالیاتی، احتمال تمکین مالکان به پرداخت مالیات افزایش مییابد که در نتیجه میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: این تبصره میتواند به کاهش حجم کار ادارات مالیاتی و تسریع در رسیدگی به پروندهها کمک کند و مالکان کوچک و افرادی که ممکن است نتوانند اسناد و مدارک پیچیده را ارائه دهند، با استفاده از این تبصره میتوانند از مزایای مالیاتی بهرهمند شوند.
بیگی نژاد گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ میتواند به بهبود وضعیت مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.
بیگی نژاد با تاکید بر اهمیت اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات بر درآمد املاک، به مزایای آن در تسهیل فرآیند مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی اشاره داشته است. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت مالیاتی کشور و حمایت از مالکان کوچک کمک کند.