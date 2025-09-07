مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: استقلال، ثبات و پیشرفت عراق برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق با علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، ولایتی با تأکید بر پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و عراق، گفت: این روابط بر پایه اشتراکات دینی، فرهنگی و حسن همجواری شکل گرفته و برای جمهوری اسلامی ایران، استقلال، ثبات و پیشرفت عراق همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که با اتکا به مرجعیت دینی و همراهی رهبران ملی عراق، مسیر آینده این کشور با موفقیت‌های بیشتری همراه خواهد بود.

ایران در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشید

سید عمار حکیم نیز با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در این جنگ خوش درخشید. فرماندهی مقتدرانه مقام معظم رهبری، حضور نیرو‌های مسلح، انسجام مردم و پشتیبانی ملت ایران از نظام جمهوری اسلامی، تصویری مهم و تأثیرگذار را در جهان به نمایش گذاشت.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که از توانمندی‌های بالایی برخوردار است. بعد از ۷۶ سال ایران نخستین کشوری بود که رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و هیمنه پوشالی این رژیم را در هم شکست؛ نقاط ضعف رژیم صهیونیستی امروز قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی مقتدرانه و توانمند در این عرصه ظاهر شد و انسجام ملی و وحدت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در این پیروزی داشت.

وی همچنین رفتار‌های رژیم صهیونیستی را نشانه شکست نظریه «اسرائیل بزرگ» دانست و تصریح کرد: حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این رژیم برای همگان آشکار شده است و ملت‌های مسلمان منطقه بیش از گذشته بر نقش محوری ایران اذعان دارند.

دو طرف در ادامه درباره آخرین تحولات منطقه، از جمله تحرکات رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی کشور‌های اسلامی در برابر تهدیدات خارجی، به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در سطوح مختلف تأکید کردند.