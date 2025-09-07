رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان گفت: شیب کاهش موالید در کشور به نرخ ۱.۶ رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نشستی با حضور صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان و اعضای ستاد جوانی جمعیت چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

صابر جباری در این نشست از کنترل شیب نزولی جمعیت در کشور خبر داد و گفت: شیب کاهش موالید در کشور به نرخ ۱.۶ رسیده است، اما تا نرخ ۲.۵ فاصله هست.

وی ضمن تاکید بر هم افزایی دستگاه‌های مختلف حمایت‌های وزارت بهداشت را مستمر دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست پیگیری و اجرای جوانی جمعیت و فرهنگ‌سازی را از مهم مولفه‌ها برای تحقق اهداف این طرح عنوان کرد.

اعضای ستاد جوانی جمعیت استان نیز گزارش‌هایی از عملکرد خود در این زمینه ارائه کردند.