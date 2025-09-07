باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - صدای کلیک مداوم فک، لق شدن دندان‌ها یا ترک خوردن پرکردگی‌ها را نباید نادیده گرفت. این علائم می‌توانند نشان دهنده مشکلات سلامت دندان باشند که در صورت عدم درمان، می‌توانند منجر به عواقب جدی شوند.

ویکتوریا رادکو، دندانپزشک و متخصص ارتودنسی، می‌گوید: «اگر فردی هنگام باز یا بسته کردن فک خود صدای کلیک را احساس کند، این می‌تواند نشانه اختلال مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) باشد. فک پایین اغلب ناهمتراز است و به تدریج بر سلامت دندان‌ها و لثه‌ها تأثیر می‌گذارد.»

وی افزود که سایر علائم نگران‌کننده شامل تحلیل لثه و نمایان شدن ریشه‌های دندان است که به مرور زمان منجر به کاهش حجم و تراکم استخوان و افزایش حساسیت دندان می‌شود. او همچنین تأکید کرد که ساییدگی دندان، به ویژه در دندان‌های جلویی، یک نشانه جدی است، زیرا نشان دهنده توزیع ناهموار بار روی دندان‌ها است و اغلب با سردرد، افزایش فشار روی مفاصل و تغییر در ارتفاع بایت همراه است.

این پزشک تأکید کرد که ترک خوردن مداوم پرکردگی در یک محل نیاز به توجه ویژه دارد، زیرا اغلب نشان دهنده بار بیش از حد روی دندان‌ها ناشی از بایت نادرست یا شلوغی دندان‌ها است. او همچنین خاطرنشان کرد که لق شدن دندان‌ها یک علامت هشدار دهنده مهم است، زیرا بار بیش از حد روی دندان‌ها منجر به تحلیل رفتن بافت استخوانی نگهدارنده آنها می‌شود که در صورت عدم درمان ممکن است منجر به از دست دادن دندان شود.

رادکو توضیح داد که وقتی حداقل دو مورد از این علائم به طور همزمان رخ می‌دهند، مراجعه به متخصص ارتودنسی ضروری است. او افزود: «تشخیص زودهنگام این مشکلات امکان نجات دندان‌ها و جلوگیری از از دست دادن زودرس آنها را فراهم می‌کند. جدیدترین ابزار برای اصلاح بایت و بازیابی عملکرد مناسب دندان‌ها و فک‌ها، بریس‌های شفاف هستند.»

منبع: gazeta.ru