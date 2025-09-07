باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هیچ جای غزه امن نیست + فیلم

در غزه ۱۳۸ کودک به خاطر گرسنگی به شهادت رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با شهادت ۵ فلسطینی دیگر از جمله ۳ کودک، شمار شهدای گرسنگی در نوار غزه به ۳۸۴ تن رسید که ۱۳۸ تن از شهدای گرسنگی کودک هستند.

همچنین هر ساعت یک کودک فلسطینی در غزه به خاطر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهد.

 

مطالب مرتبط
هیچ جای غزه امن نیست + فیلم
young journalists club

حمله پهپادی اسرائیل به یک مسجد در غزه + فیلم

هیچ جای غزه امن نیست + فیلم
young journalists club

مادران و دختران شهیده‌ای که جان ایران شدند + فیلم

هیچ جای غزه امن نیست + فیلم
young journalists club

تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
عقربی که در تاریخ فوتبال ماند + فیلم
۲۰۲۰

عقربی که در تاریخ فوتبال ماند + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
وقتی محتویات گاوصندوق خانه شهید طهرانچی همه را غافلگیر کرد + فیلم
۱۸۳۱

وقتی محتویات گاوصندوق خانه شهید طهرانچی همه را غافلگیر کرد + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
ابر ترسناک بر فراز پاکستان + فیلم
۱۵۶۳

ابر ترسناک بر فراز پاکستان + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
فوایدی که سبزیجات برای بدن دارند + فیلم
۸۰۷

فوایدی که سبزیجات برای بدن دارند + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
برنج‌های دردسرساز + فیلم
۷۹۸

برنج‌های دردسرساز + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.