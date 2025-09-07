هیچ جای غزه امن نیست + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u06f5 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u06f3 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u060c \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u06f3\u06f8\u06f4 \u062a\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u06f1\u06f3\u06f8 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06cc\u06a9 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n