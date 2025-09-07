شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حذف بخشنامه معرفی به استاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای ورودی‌های سال ۱۴۰۲ ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از قوانینی که به منظور رفاه حال رفاه حال دانشجویان در نظر گرفته شده است؛ قانون معرفی به استاد است؛ که در دانشگاه‌های کشور ما به منظور رفاه حال دانشجویان در نظر گرفته شده، قانون معرفی به استاد است. با استفاده از این طرح اگر دانشجویی به هر دلیل نتواند تمامی واحد‌های درسی خود را سنوات معمول بگذراند و تنها چند واحد درسی محدود از او باقی مانده باشد، می‌تواند ضمن هماهنگی با مرکز آموزشی بر اساس بخشنامه جدید؛ نامه معرفی به استاد را دریافت کند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود شهریه های سنگینی که دانشجویان باید پرداخت کنند؛ این بخشنامه از سال ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حذف شده است و دانشجویان را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

دانشگاه پیام نور در اقدامی عجیب و بی سابقه معرفی به استاد را در مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی‌های سال ۱۴۰۲ به بعد را حذف کرده است این کار با توجه به افزایش شهریه و اجبار دانشجویان برای اینکه برای یک درس، یک ترم را با شهریه ثابت و به علاوه شهریه درس برای فارغ التحصیلی پرداخت کنند، کاری بی سابقه و عجیب است لطفا پیگیری کنید.

 

برچسب ها: دانشجویان پیام نور ، معرفی به استاد ، مشکلات مردم
حذف بخشنامه معرفی به استاد معضل دانشجویان دانشگاه پیام نور شد
