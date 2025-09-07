مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت:ر چارچوب اجرای قانون حدنگار (کاداستر) برای ۲۳۰ هکتار از بستر رودخانه قمرود سند تک‌برگی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی حاجی‌زاده، مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت:در چارچوب اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و با هدف تعیین مرز بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها با سایر اراضی مجاور، سند تک‌برگ بستر رودخانه قمرود حد فاصل بالادست روستای چشمه‌علی تا اراضی بالادست بوستان الغدیر قم به مساحت ۲۳۰ هکتار و به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر صادر شد.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، در مجموع برای حدود چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های قم سند تک‌برگی صادر شده است.

مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای قم اظهار داشت: تثبیت حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه کاداستر و صدور اسناد تک‌برگی علاوه بر حفاظت از اراضی بستر و حریم، نقش مهمی در جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز دارد.

حاجی‌زاده بر ضرورت تکمیل فرآیند صدور اسناد تک‌برگی برای اراضی باقیمانده بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های استان تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم

برچسب ها: شرکت آب منطقه ای قم ، قمرود
